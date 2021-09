The CW schnappt sich «The Professionals»

US-Fernsehen

Die Serie mit dem ehemaligen «Smallville»-Star läuft bald bei dem Fernsehsender.

„Es gibt trashige Serien, die trotz schwachen Drehbuchs und mittelmäßigen Schauspiels noch irgendwie zu unterhalten wissen. Bei «The Professionals» ist hiervon selbst mit viel gutem Willen nichts vorzufinden“, lautet das vernichtende Urteil von Quotenmeter-Redakteur Marc Schneider im Dezember 2020.Obwohl die Besprechungen überwiegend negativ waren, hat The CW sich die US-Rechte an dem Format mit Tom Welling, Bredan Raser und Elena Anaya gesichert. «Professionals» handelt von Vincent Corbo (Welling), einem hochrangigen Sicherheitsbeamten, der dafür bezahlt wird, die Interessen reicher und mächtiger Kunden mit allen Mitteln zu schützen – legal oder nicht.Ein Zeitpunkt für die Ausstrahlung ist noch unklar. Der Fernsehsender The CW leidet noch unter der Corona-Pandemie und strahlt derzeit Serien wie «Wellington Paranormal», «The Outpost», «Devils» und «Burden of Truth» aus.