Klickzahlen stimmen: «Only Murders in the Building» geht weiter

US-Fernsehen

Die Serie um drei Hausbewohner, die ihren eigenen Podcast starten, hat den Nerv der Zeit getroffen.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, geht die Dramedybei Hulu respektive Disney+ weiter. Die Comedy-Serie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen hat derzeit die Hälfte der ersten Staffel hinter sich, die fünfte Folge wurde am 14. September veröffentlicht."Jeder in unserem erstaunlichen «Building» hat mit so viel Liebe und Fachwissen in außergewöhnlichen Zeiten gearbeitet – und mit unglaublicher Unterstützung von Disney, Hulu und 20th TV – um eine erste Staffel zu erschaffen, die unserer legendären Besetzung und unserem geliebten New York City gerecht wird, und um eine Show über Verbundenheit zu machen", sagte Serien-Mitschöpfer und ausführender Produzent John Hoffman. "Wir haben das Gefühl, dass wir mit unserem Publikum verbunden sind und bereits genug ins Schwarze getroffen haben, um die Chance zu haben, weiterzumachen – und den wilden Ritt unserer Serie voller Mystery-Comedy-Empathie fortzusetzen – das ist zu aufregend, um es in Worte zu fassen. Deshalb halte ich jetzt die Klappe – und sage einfach ein riesiges Dankeschön an alle und ich kann es kaum erwarten, weiterzumachen!""Von Dans erstem Mittagessen mit Steve, bei dem Steve zufällig erwähnte, dass er eine Idee für eine Serie hatte, über John, der an Bord sprang, um die Serie mitzugestalten, bis hin zu Steves Bereitschaft, die Hauptrolle zu übernehmen, aber nur, wenn Marty sich ihm anschließt, bis hin zu der genialen Ergänzung durch Selena", sagte Karey Burke, Präsidentin von 20th Television. "Die Komödie, die dieses Team abgeliefert hat, war die Besessenheit eines jeden Managers in diesem Studio, und unsere Freunde bei Hulu haben sie wie das Kronjuwel behandelt, das sie ist. Und jetzt, dank der unglaublichen Zuschauerresonanz, sind wir so glücklich, sagen zu können, dass es mehr Morde im Gebäude geben wird – was für alle eine großartige Nachricht ist, außer vielleicht für die Bewohner der Arconia."