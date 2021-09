Sky zeigt BBC-Doku über Greta Thunberg

TV-News

Im November wird beim neuen Sender Sky Nature die dreiteilige Doku-Reihe «Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern» zu sehen sein.

Sky hat angekündigt, im November die dreiteilige BBC-Doku-Reiheins Programm zu nehmen und sie ab dem 7. November auf Sky Nature sowie über Sky Ticket auszustrahlen. Die Dokus liefen erstmals im April dieses Jahres bei BBC One in Großbritannien. Die jeweils rund 50-minütigen Episoden zeigen Greta Thunberg in ihrem schulfreien Jahr von August 2019 bis Ende 2020. Darin versuchte sie ihren Einsatz für das Klima weiter zu intensivieren und die Politik davon zu überzeugen, ihren Verpflichtungen im Kampf gegen die Klimaerwärmung nachzukommen.Das Kamerateam der BBC begleitet sie bei ihrer Reise um die Welt, während der die Corona-Krise die Welt fast zum kompletten Stillstand bringt. Während sie rund um den Globus reist, erlebt die Fridays-For-Future-Ikone, von den schmelzenden Gletschern Kanadas bis zu den Kohlerevieren Europas, ganz persönlich und direkt die Folgen des Klimawandels. Thematisiert wird auch sein, wie komplex die Anforderungen sind, die einen Wandel herbeiführen würden, was anhand ihrer Treffen mit führenden Klimawissenschaftlern verdeutlicht wird. Gespräche mit Wissenschaftlern und Ökonomen geben zudem einen Einblick in neueste wissenschaftliche Forschungserkenntnisse. Dabei werden auch Möglichkeiten angesprochen, die getan werden können, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden.«Greta Thunberg: A Year to Change the World», so der Original-Titel, ist ein Produktion der BBC Studios Science Unit. Rob Liddell und Helen Thomas fungierten als Produzenten. Erzählt wird die Doku-Reihe von Paul McGann. Neben Thunberg und diversen Wissenschaftlern sind auch ihr Vater Svante und Naturforscher Sir David Attenborough in der Doku-Reihe zu sehen.