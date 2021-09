Gwendoline Christie wirkt bei Addams-Serie mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird Morticias Rivalin verkörpern.

«Game of Thrones»-Fans werden Gwendoline Christie schon bald in einer neuen Rolle sehen können. Die Schauspielerin wurde als reguläre Darstellerin in der Netflix-Seriegecastet, die Serie handelt von der Addams Family. In dem Projekt wird sie Larissa Weems, eine langjährige Rivalin von Morticia Addams spielen.Die acht Episoden umfassende Serie – ein komödiantischer, übernatürlicher Krimi, den Netflix im Februar bestellt hat – dreht sich um Wednesday Addams (Jenna Ortega), die auf die Nevermore Academy geht. Larissa (Christie) ist dort die Direktorin, und laut Netflix hat sie "immer noch ein Hühnchen mit ihrer ehemaligen Klassenkameradin Morticia Addams zu rupfen" (Gaststar Catherine Zeta-Jones).In der Nevermore Academy versucht Wednesday, ihre aufkommenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie zu vereiteln, die die Stadt in Angst und Schrecken versetzt, und das übernatürliche Geheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren – und das alles, während sie sich in ihren neuen und sehr verworrenen Beziehungen in Nevermore zurechtfindet, teilte Netflix mit.