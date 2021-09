Kabel Eins zeigt ab Oktober neue Folgen von «Trucker Babes» und «Ab ins Kloster!»

TV-News

Für die Sonntags- und Donnerstags-Primetime hat Kabel Eins neue Ware angekündigt.

Derzeit widmet sich die Unterföhringer TV-Station Kabel Eins und Peter Giesel am Donnerstag in der Primetime Urlaubsbetrügern. Am 30. September wird die vorerst letzte neue Folge ausgestrahlt, denn eine Woche später, 7. Oktober, startet die dritte Staffel der Doku-Soap. Dann müssen die renitenten Teenager wieder auf Handy, Shopping, Party und Alkohol verzichten, denn sie müssen hinter den Klostermauern das strenge und strukturierte Leben der Ordensleute leben.Dabei verschlägt es sie nach Nordrhein-Westfalen, in die Oberlausitz und sogar an die Elfenbeinküste. Im vergangenen Jahr sorgte die zweite Staffel für 0,79 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,41 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 3,0 Prozent insgesamt und guten 5,6 Prozent in der Zielgruppe.Am 3. Oktober übernehmen die Frauen das Kabel-Eins-Steuer, denn dann starten neue Folgen der Doku-Reihe. Das Format performte zu Beginn des Jahres ausgesprochen stark und erreichte Marktanteile von bis zu 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Auch Reichweiten von über 1,3 Millionen Zuschauern waren mehrfach drin. Zuletzt verbuchten neue Folgen zwischen Juni und August nur durchschnittlich 0,78 Millionen Seher. Mit durchschnittlich 0,29 Millionen Werberelevanten hatte sich das jüngere Publikum im Vergleich zur vorherigen Staffel zudem halbiert. Die Marktanteile fielen mit 2,9 Prozent bei allen und 4,5 Prozent leicht unterdurchschnittlich aus.