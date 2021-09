Baerbock-«Klartext» unterliegt Laschet und Scholz

Quotennews

Allerdings war die Gesprächssendung mit der Bündnis 90/Die Grünen-Kandidatin bei den jungen Menschen beliebt. Die Talkshow von Maybrit Illner ließ am Donnerstag zu wünschen übrig.

Am Donnerstag stand die dritte von drei-Ausgaben an, die dieses Mal mit Annalena Baerbock, der Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, besetzt war. Die aus Hannover stammende Politikerin war bereits vor eineinhalb Wochen in der ARD-«Wahlarena» zu Gast und erntete dafür 2,99 Millionen Fernsehzuschauer. Bei den jungen Zuschauern waren 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei.Am vergangenen Donnerstag und am Dienstag setzte das ZDF auf seine «Klartext»-Ausgaben, die 3,44 Millionen (Armin Laschet) und 3,02 Millionen (Olaf Scholz) holten. Die Kandidatin der Grünen verzeichnete in der Telekom in Berlin nun 2,78 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 10,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,72 Millionen auf der Uhr, unter den drei Ausgaben der Bestwert. Der Marktanteil belief sich auf 11,2 Prozent – ebenfalls ein sehr guter Wert.Im Anschluss fragte Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow „Erste Wahl nach Merkel – Letzte Ausfahrt Richtung Zukunft?“. Seit Anfang Juli kam die Sendung nicht mehr über die Drei-Millionen-Marke, am Donnerstag um 20.15 Uhr waren 2,30 Millionen Zuschauer dabei. 13,3 Prozent der Zuschauer verfolgten die Gespräche mit Mirko Drotschmann (MrWissen2Go), Jessica Rosenthal (SPD, Juso-Vorsitzende), Christoph Ploß (CDU), Sarah-Lee Heinrich (Grüne Jugend), Ria Schröder (FDP) und Journalist Hajo Schumacher. Der Talk unterhielt 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige und ergatterte einen Marktanteil von fantastischen 9,6 Prozent.