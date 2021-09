Auch Nitro will mit Miniatur-Wunderland-Doku punkten

TV-News

Der Spartensender von RTL hat eine mehrteilige Doku-Reihe über die Hamburger Touristen-Attraktion angekündigt.

Ende Mai ließ Kabel Eins aufhorchen. Die Unterföhringer TV-Station sendete am Sonntagabend die zweistündige Reportage «20 Jahre Miniatur Wunderland» über die gleichnamige Hamburger Touristen-Attraktion. Es schalteten 1,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, darunter 0,68 Millionen Zuschauer. Am Markt generierte man herausragende Sehbeteiligung von 5,5 Prozent bei allen und 9,1 Prozent in der Zielgruppe – das zweitbeste Ergebnis des Jahres. Dieser Erfolg ist bekanntlich auch DMAX nicht entgangen, das für den 9. Oktober eine weitere Staffel von «Die Modellbauer – Das Miniatur Wunderland» angekündigt hat. Dann sind neue Folgen immer zur Primetime zu sehen.Vom großen Modellbauer-Kuchen möchte nun auch der RTL-Männersender Nitro etwas abhaben und hat ebenfalls für den 9. Oktober den Start vonangekündigt. Die Reportage-Reihe ist im Gegensatz zu DMAX im Nachmittagsprogramm vorgesehen und wird ab 15:45 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. In jeder der 50-minütigen Folgen steht ein Bereich der Hamburger Ausstellung im Fokus.Im Anschluss zeigt Nitro dann ab 17:30 Uhr die Free-TV-Premiere der Docutainment-Serie, in der die Taucher Tobi und Andreas bei ihrem Job begleitet werden, wie sie eine Fläche am Ostseegrund für spätere Baumaßnahmen zu beräumen und dabei auf Bomben, Munition oder sonstige Kampfstoffe aus dem zweiten Weltkrieg aus dem Zweiten Weltkrieg achten müssen.In der Primetime ab Donnerstag, 7. Oktober, hat Nitro außerdem die Free-TV-Premiere der zweiten-Staffel angekündigt. Gezeigt werden immer drei Ausgaben am Stück, wobei die Folgen ab kurz vor 23:00 Uhr wiederholt werden.