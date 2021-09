Deutscher Fernsehpreis 2021: Die Gewinner

TV-News

«Para - Wir sind King» von TNT wurde die beste Serie, der Florida-Film «Für immer Sommer 90» wurde der beste 90-Minüter.

Die Nominierungen „Fiktion“

Bester Fernsehfilm

Bester Mehrteiler

Beste Drama-Serie

Beste Comedy-Serie

Beste Schauspielerin

Bester Schauspieler

Beste Regie Fiktion

Bestes Buch Fiktion

Beste Kamera Fiktion

Bester Schnitt Fiktion

Beste Musik Fiktion

Beste Ausstattung Fiktion

Die Nominierungen „Unterhaltung“

Beste Unterhaltung Show

Beste Comedy/Late Night

Bestes Factual Entertainment

Beste Unterhaltung Reality

Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung

Beste Regie Unterhaltung

Bestes Buch Unterhaltung

Beste Ausstattung Unterhaltung

Die Nominierungen „Information“

Beste Information

Bestes Infotainment

Beste Dokumentation/Reportage

Beste Doku-Serie

Beste Moderation/Einzelleistung Information

Beste Kamera Information/Dokumentation

Bester Schnitt Information/Dokumentation

Die Nominierungen „Sport“

Beste Sportsendung

Am Donnerstagabend wurde der diesjährige Fernsehpreis vergeben. Durch die fast vierstündige Gala führte Barbara Schönberger. „Das Fernsehverhalten der Menschen in Deutschland hat sich im Zuge der Corona-Pandemie verändert. Die verstärkte zeitliche Nutzung von Fernsehen korrespondiert mit einem deutlich erweiterten und vielfältigeren Programmangebot“, erklärte Jury-Vorsitzende Wolf Bauer. „Wenn man die Summe der Anbieter – von linearen Sendern bis zu Streaming-Anbietern und Mediatheken – mit ihren breit gefächerten Programm-leistungen betrachtet, wurde gerade in der schwierigen Zeit der Pandemie ein essenzieller Beitrag für die geistige und emotionale Befindlichkeit in der Gesellschaft geleistet. Es ist tatsächlich höchst bemerkenswert, was in den bisherigen Pandemie-Phasen an programmlicher Vielfalt in exzellenter Umsetzung produziert wurde.Der diesjährige Förderpreis geht an die Journalistin Aminata Belli. Selbst bei schwierigsten Themen trifft sie in «follow me.reports» den richtigen Ton. Ebenso selbstbewusst wie empathisch führt die 29-Jährige ihre Gespräche und ist dabei immer auf Augenhöhe mit ihrem Gegenüber. Wie schon vor einigen Tagen berichtet, geht der Ehrenpreis an Hape Kerkeling.- «Jackpot» (ARD/SWR/Constantin Television)- «Das Unwort» (ZDF/Moovie)- «Das Geheimnis des Totenwaldes» (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction)- «Die Toten von Marnow» (ARD/NDR/Degeto/Polyphon/made in munich)- «Unbroken» (ZDFneo/Network Movie)- «Wir sind jetzt» (RTLZWEI/TVNOW/Producers at Work)- «KBV – Keine besonderen Vorkommnisse» (TVNOW/Warner Bros. International Television Production/eitelsonnenschein)- «Lu von Loser» (ZDF/Alice Gruia Produktion)- Lisa-Marie Koroll für «Wir sind jetzt» (RTLZWEI/TVNOW/Producers at Work) und «Aus Haut und Knochen»(SAT.1/Rowboat Film- und Fernsehproduktion)- Claudia Michelsen für «Ku'damm 63» (ZDF/UFA Fiction)- Soma Pysall für «Para – Wir sind King» (TNT/ W&B Television)- Aylin Tezel für «Unbroken» (ZDFneo/Network Movie)- Matthias Brandt für «Das Geheimnis des Totenwaldes» (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction) und«Wir wären andere Menschen» (ZDF/Akzente Film)- Charly Hübner für «Für immer Sommer 90» (ARD/Degeto/Florida Film) und Hausen (Sky/Lago Film)- Bjarne Mädel für «Sörensen hat Angst» (ARD/NDR/Claussen+Putz)- Mišel Matičević für «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- Emily Atef für «Jackpot» (ARD/SWR/Constantin Television)- Randa Chahoud, Soleen Yusef für «Deutschland 89» (Amazon/UFA Fiction/Big Window Productions)- Leo Khasin für «Das Unwort» (ZDF/Moovie)- Stefan Kolditz für «Das Geheimnis des Totenwaldes» (ARD/NDR/Degeto/Conradfilm/Bavaria Fiction)- Matthias Bolliger für «Para – Wir sind King» (TNT/W&B Television)- Felix Cramer für «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- Matthias Albrecht, Robert Stuprich, Yvonne Tetzlaff für «Deutschland 89» (Amazon/UFA Fiction/Big Window Productions)- Lars Jordan, Sebastian Thümler für «Para – Wir sind King» (TNT/W&B Television)- Karim Sebastian Elias für «Ku'damm 63» (ZDF/UFA Fiction)- Max Filges, Christoph Schauer für «Sløborn» (ZDF/Syrreal Entertainment/ZDF Enterprises/Tobis Film/ Nordisk Film)- Benedikt Herforth, Astrid Poeschke (Szenenbild), Michaela Hořejší-Horáčková (Kostüm), Jeanette Latzelsberger, Jana Lindner, Julia Rinkl (Maske) für «Oktoberfest 1900» (ARD/BR/Degeto/WDR/MDR/Zeitsprung Pictures/Violet Pictures/Amalia Film/Maya Production)- Axel Nocker (Szenenbild), Maria Schicker (Kostümbild) für «Ku'damm 63» (ZDF/UFA Fiction)- «Die große Terra X-Show» (ZDF/Gruppe 5/Riverside Entertainment)- «Take Me Out» (RTL/UFA Show & Factual)- «Die Carolin Kebekus Show» (ARD/WDR/btf/UnterhaltungsFlotte TV)- «ZDF Magazin Royale» (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)- «Altes Haus sucht Mitbewohner» (VOX/Banijay Productions)- «Unvergesslich – Unser Chor für Menschen mit Demenz» (ZDF/Tower Productions)- «5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date» (SAT.1/Redseven Entertainment)- «First Dates Hotel» (VOX/Warner Bros. International Television Production)- Daniel Hartwich für «Let's Dance» (RTL/Seapoint Productions)- Ralf Schmitz für «Take Me Out» (RTL/UFA Show & Factual)- Johannes Spiecker für «Joko & Klaas gegen ProSieben» (ProSieben/Florida Entertainment)- Nadja Zonsarowa für «ZDF-Fernsehgarten» (ZDF)- Sebastian Pufpaff für «Noch nicht Schicht» (3sat/ZDF/Agentur ZweiR)- Christina Schlag, Raphael Selter, Schlecky Silberstein für «Browser Ballett» (ARD/RBB/NDR/HR/ Steinberger Silberstein)- Katia Convents (Kostümbild) für «Let's Dance» (RTL/Seapoint Productions)- Remigius Roskosch (Setdesign) für «Freitagnacht Jews» (WDR/Turbokultur)- «Frontal» (ZDF)- «Panorama» (ARD/NDR)- «Joko & Klaas 15 Minuten: Männerwelten» (ProSieben/Florida Entertainment)- «RTL Spezial – Angriff auf unsere Kinder und was WIR dagegen machen können! » (RTL/RTL News)- «Erlebnis Erde: Rentiere auf dünnem Eis» (ARD/MDR/Arte/Altayfilm)- «Hallo, Diktator – Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit» (Arte/ZDF/Broadview TV)- «ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal» (ProSieben/PQPP2)- «Wirecard – Die Milliarden-Lüge» (Sky/ARD/RBB/Sperl Film)- «Höllental» (ZDF/Kundschafter Filmproduktion)- «Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit» (Netflix/Gebrüder Beetz Filmproduktion)- Jochen Breyer für „#5JahreWirSchaffenDas“ und „Der Querdenker-Effekt“ aus der Reihe «ZDFzoom: Am Puls Deutschlands» (ZDF)- Isabel Schayani für die Moderation des «Weltspiegel» (ARD/WDR) und ihre Live-Schalte aus dem Flüchtlingslager Moria bei «Anne Will» (ARD/NDR)- Eva Gühne für «Stern Crime: Der Alptraummann» (TVNOW/VOX/99pro media)- Jonas Heldt für «Ab 18! – Seda baut Autos» (ZDF/3sat/Motel Film)- André Hammesfahr für «Schwarze Adler» (Amazon/ZDF/Broadview TV)- David Holfelder, Jakob Kastner, Stefanie Reichel für «Welt auf Abstand – Reise durch ein besonderes Jahr»(ZDF/Arte/Spiegel TV)- «sportstudio live – UEFA EURO 2020» (ZDF)- «UEFA EURO 2020» (Magenta TV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/Plazamedia/NEP Germany)