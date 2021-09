Mandy Patinkin unterschreibt für «Career Opportunities in Murder and Mayhem»

US-Fernsehen

Der aus «Homeland» und «Criminal Minds» bekannte Schauspieler hat für einen Krimi-Pilotfilm unterschreiben.

Der Streamingdienst Hulu hat den Pilotfilm für die Seriebestellt, in der «Homeland»-Star Mandy Patinkin die Hauptrolle spielen wird. Neben Patinkin spielen in der Serie Violett Beane als Imogene, Lauren Patten als Anna, Hugo Diego Garcia als Jules, Angela Zhou als Teddy und Rahul Kohli als Sunil.Die Serie stellt die Frage: Wie löst man einen Mord in einer postfaktischen Welt? Vor allem, wenn man auf einem Ozeandampfer im Mittelmeer unterwegs ist, auf dem sich die Reichen und Mächtigen tummeln. Jeder an Bord verbirgt etwas... aber ist einer von ihnen ein Mörder? Das wollen der einst größte Detektiv der Welt, Rufus Cotesworth (Patinkin), und sein Schützling herausfinden.Das Drama stammt von den Autoren Mike Weiss und Heidi Cole McAdams, die auch als ausführende Produzenten und Co-Showrunner fungieren werden. Marc Webb wird beim Pilotfilm Regie führen und unter seinem Unternehmen Black Lamb als ausführender Produzent fungieren. ABC Signature ist das Studio, mit dem Webb einen Gesamtvertrag hat.