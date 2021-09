Sky Ticket erhält Design-Anpassung

Vermischtes

Mit einer teal-grünen Farbpalette passt sich der Streamingdienst von Sky nun allen Sky-Diensten in ganz Europa an.

Sky Deutschland verpasst seinem Streamingdienst Sky Ticket einen neuen Anstrich, um ihn dem Erscheinungsbild aller Streaming-Dienste von Sky in Europa anzupassen und somit für eine einheitliche visuelle Identität zu sorgen. Sky Ticket präsentiert sich somit mit einer teal-grünen Farbpalette. Der Farbwechsel und das neue Look und Feel soll in den nächsten Tagen sichtbar werden – im Web, auf den TV-Bildschirmen und Konsolen ist die Änderung bereits heute vollzogen worden.Sky kündigte zudem an, dass auf die Einführung der neuen Identität in Kürze der Umzug der Vertriebs- und Serviceplattform auf eine globale OTT-Plattform folgen werde, die für alle Streaming-Dienste der Sky Gruppe genutzt wird. Sky Ticket verspricht seinen Kunden damit „ein besseres Erlebnis und einen einfachen Zugang zu Unterhaltungsangeboten sowie verbesserte Selbsthilfe-Funktionen“. Sobald die Umstellung auf die globale Plattform abgeschlossen ist, werden bestehende Kunden in der Lage sein, von der beschleunigten Buchung von Pässen innerhalb der Sky Ticket App zu profitieren, ohne sich in ihren Kontobereich einloggen zu müssen.„Unsere Kunden können den Streaming-Service Sky Ticket künftig in einem völlig neu gestalteten Premium-Look genießen. Der Umzug auf die globale OTT-Plattform wird es uns ermöglichen, von der Stärke der Sky Gruppe zu profitieren, um die Entwicklung unseres Streaming-Angebots voranzutreiben und unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten“, kommentiert Sarah Jennings, Senior Vice President Sky Ticket bei Sky, die Anpassung des Streamingdienstes.