«Power Book II: Ghost»: Starzplay zeigt zweite Staffel im November

Der «Power»-Spin-off kehrt im November mit einer zweiten Staffel zurück.

Der Streamingdienst Starzplay hat den Start der zweiten Staffel vonangekündigt. Demnach kehrt die Serie am 21. November nach Deutschland zurück, die ein Ableger der im vergangenen Jahr beendete Krimi-Serie «Power» ist. Im Mittelpunkt steht darin Tariq St. Patrick, der vor seiner Vergangenheit davonläuft.In der zweiten Staffel geht sein Weg weiter. Als er zu einem Mord an seinem Professor Jabari Reynolds gezwungen werden soll, entfernt sich Tariq zunehmend von seiner Familie, die er um jeden Preis schützen will. Während sich Tasha im Zeugenschutzprogramm befindet, weiß Tariq, dass er alles aufs Spiel setzen muss, um das zu retten, was von seiner Familie noch übrig ist. Da er es nicht allein schaffen kann, wendet er sich an diejenigen, die Macht und Einfluss haben: Davis MacLean und seinen neuen Partner, Cooper Saxe, sowie Rashad Tate. All diese Optionen sind mit einem hohen Preis verbunden, daher nimmt er auch die Geschäftsverbindungen zu der Tejada-Familie wieder auf.Angesichts zweier Morde im Umfeld der Stansfield-Universität muss sich Monet Tejada jedoch fragen, ob Tariq wirklich der richtige Umgang für ihre Familie ist, zumal sie die Aussichten ihres Neffen auf eine Profikarriere als Basketballer um jeden Preis schützen will. Ihre Kinder Dru und Diana stellen ihre Entscheidungen infrage, als sie sich immer mehr ablenken lässt und schließlich gar so weit geht, dem Verräter Cane wieder zu vertrauen. Dabei landet Monet auch im Bett mit Mecca, der ihr eine ganz neue Welt zeigen will, damit jedoch ihre alte zerstören könnte. Dadurch rückt sie wieder näher an Tariq heran, der sich nun entscheiden muss, was er wirklich will und was er dafür aufs Spiel setzen würde.«Power»-Erfinderin und Showrunnerin Courtney A. Kemp fungiert über ihre Produktionsfirma End of Episode als Executive Producerin. Curtis „50 Cent“ Jackson (über seine G-Unit Film and Television), Mark Canton (über Atmosphere Entertainment MM), Chris Selak (für End of Episode) sowie Shana Stein und Bart Wenrich sind ebenfalls als Executive Producers an Bord. Vervollständigt wird das Team der Executive Producers von Brett Mahoney und Danielle De Jesus. Lionsgate Television produziert die Serie für Starz.