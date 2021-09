Piers Morgan geht zu FOX News

England

Der ehemalige ITV-Moderator hat eine neue Heimat gefunden.

Weil Piers Morgan Anfang des Jahres sich abfällig über Megan Markle und ihr Interview mit Oprah Winfrey geäußert hatte, haben sich der Moderator und die ITV-Sendung «Good Morning Britain» getrennt. Nun hat Morgan einen umfassenden Vertrag mit den zwei Medienkonzernen von Rupert Murdoch geschlossen: Fox News (Fox Corp.) und News Corp.Der Vertrag sieht vor, dass Piers Morgan eine tägliche Fernsehsendung moderiert, die in Großbritannien, den USA und Australien unter der Woche ausgestrahlt wird, eine wöchentliche Kolumne für Murdochs britische Boulevardzeitung ‚The Sun‘ und die US-Publikation ‚The New York Post‘ schreibt und außerdem eine Reihe von Dokumentarfilmen über wahre Verbrechen präsentiert.Die Fernsehsendung wird auf Fox Nation in den USA, TalkTV in Großbritannien und Sky News Australia (gehört nicht zu Comcast, sondern zur News Corp.) ausgestrahlt. Sie wird in den Studios von New U.K. in London Bridge gefilmt. "Ich freue mich sehr, zu News Corp zurückzukehren, wo ich vor mehr als 30 Jahren meine Medienkarriere begonnen habe", sagte Morgan. "Rupert Murdoch war ein ständiger und furchtloser Verfechter der Meinungsfreiheit, und wir werden gemeinsam etwas Neues und sehr Aufregendes aufbauen. Ich möchte, dass meine globale Show ein unerschrockenes Forum für lebhafte Debatten und richtungsweisende Interviews ist und ein Ort, an dem das Recht eines jeden gefeiert wird, eine Meinung zu haben, und dass diese Meinungen energisch untersucht und in Frage gestellt werden.Rupert Murdoch, der Vorstandsvorsitzende von News Corp, sagte: "Piers ist die Fernsehpersönlichkeit, die jeder Sender will, aber zu viel Angst hat, ihn einzustellen. Piers ist ein brillanter Moderator, ein talentierter Journalist und sagt, was die Menschen denken und fühlen. Er hat viele leidenschaftliche Fans auf der ganzen Welt und wir freuen uns darauf, sein Publikum in Großbritannien, bei Fox Nation, Sky News Australia, The Sun und der New York Post zu vergrößern."