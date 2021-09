«Banshee»: Jaime King, Antonio Banderas und Tommy Flanagan sind dabei

Kino-News

Beim Action-Thriller werden die drei Hollywood-Stars mitwirken. Regie führt Jon Keeyes.

Jaime King, Antonio Banderas und Tommy Flanagan werden bei dem Action-Thriller von Regisseur Jon Keeyes mitwirken.wird von Jordan Yale Levine und Jordan Beckerman von Yale Productions produziert, zusammen mit Keeyes von Highland Myst, nach einem Drehbuch von Matthew Rogers, der den vorherigen Film des Trios, "The Survivalist", geschrieben hat. Shaun Sanghani fungiert auch als Produzent des Films."Wir sind begeistert, dass wir eine so tolle Besetzung für diesen Actionfilm haben", so Yale Levine und Beckerman. "Antonio Banderas ist eine Legende und ihn an der Seite von Jaime King und Tommy Flanagan in einem so energiegeladenen Film zu haben, wird die Zuschauer in Atem halten."Der Film handelt von einer freiberuflichen Auftragskillerin mit dem Codenamen Banshee (King), die in den Hinterhalt von Anthony Greene (Flanagan) gerät, einem mächtigen Söldner, der ihren Vater getötet hat und nun ein Kopfgeld auf Caleb (Banderas), ihren ehemaligen Mentor bei den Black Ops, kassieren will.