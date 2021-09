«Bella Italia»: RTLZWEI schiebt Camping-Format in den Nachmittag

TV-News

Außerdem hat der Grünwalder Sender vier Spezialfolgen von «Hartes Deutschland» in der Primetime angekündigt.

Im August zeigte RTLZWEI drei Folgen eines neuen Camping-Formats, das Deutsche auf dem größten Campingplatz Europas, dem Marina di Venezia in Italien, begleitet. Im Durchschnitt verfolgten 0,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die drei-Folgen. Die Marktanteile lagen bei ordentlichen 3,0 Prozent bei allen und 5,4 Prozent in der Zielgruppe. Offenbar war man in Grünwald mit diesen Zahlen zufrieden, denn ab Montag, 4. Oktober, zeigt der Privatsender am Nachmittag zehn Folgen des Formats. Von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ersetzt die Doku-Soap dann die neue Serie «Echt Fame», die in der kommenden Woche anläuft und 20 Folgen andauert.Für die Primetime setzt man ebenfalls auf ein Reportage-Format, das der geneigte RTLZWEI-Zuschauer aber schon etwas länger kennen dürfte. Ab dem 7. Oktober zeigt der Grünwalder Sender immer donnerstags um 20:15 Uhr vier Spezialausgaben von «Hartes Deutschland». Insteht das Frankfurter Bahnhofsviertel im Mittelpunkt.Statt aber einzelne Protagonisten in Szene zu setzen, beschäftigt sich man mit der Entwicklung des Viertels, das seit den 1960er-Jahren als Drogenhotspot gilt. Experten erklären in Interviews, wie es zu dieser Entwicklung kam. Unter anderem kommen Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung, und Stefan Majer vom Frankfurter Dezernat für Personal und Gesundheit zu Wort und erklären, wie alles mit den sogenannten „Gammlern“ angefangen hat.