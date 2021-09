Spenden-Special bei «Der Quiz-Champion» steigert sich bei den Jüngeren

Quotennews

Die Spendenshow zugunsten der Deutschen Krebshilfe lief erstmals als Sonderausgabe unter dem Format. Somit übernahm Johannes B. Kerner die Aufgabe von Carmen Nebel. Die Stars telefonierten an diesem Abend somit auch für den guten Zweck, um Spendenzusagen der Zuschauer entgegenzunehmen. Gleichzeitig mussten aber ebenso Quizfragen gegen die Fachexperten Franziska von Almsick, Michael "Bully" Herbig, Ulrich Wickert und Axel Milberg beantwortet werden.Die letzte reguläre Ausgabe überzeugte Ende Mai 3,55 Millionen Fernsehende, was sich in einem knapp überdurchschnittlichen Marktanteil von 13,4 Prozent widerspiegelte. Die 0,46 Millionen Jüngeren landeten bei einer hohen Quote von 7,6 Prozent. Das ZDF konnte nicht verhindern, dass sich das Publikum auch an diesem Abend weiter auf 3,18 Millionen Menschen verkleinerte. Allerdings stagnierte der Marktanteil beinahe bei 13,3 Prozent. Bei den 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen war jedoch eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Die Sehbeteiligung kletterte hier nach oben auf einen starken Wert von 9,1 Prozent.Für dasblieben noch 2,45 Millionen Interessenten auf dem Sender, was den Marktanteil auf gute 14,8 Prozent erhöhte. Die 0,47 Millionen jüngeren Fernsehenden bewirkten ebenfalls eine recht deutliche Steigerung auf hervorragende 11,1 Prozent. Auchüberzeugte ab 23.35 Uhr noch 1,34 Millionen Sportbegeisterte und landete somit bei einer soliden Quote von 12,2 Prozent. Die 0,26 Millionen Jüngeren belegten weiterhin starke 8,7 Prozent des Marktes.