«Quizduell» und «Gefragt - Gejagt» weiter erfolgreich

Quotennews

Am Vorabend dominieren weiterhin die ARD-Quiz-Sendungen die Reichweiten. Beide Formate präsentierten sich gestern wieder über 2 Millionen Zuschauern.

Der Vorabend ist wahrlich nicht der am meisten umkämpfte Markt, jedoch zeigen sich die Quiz-Shows im Ersten immer wieder enorm Quotenstark. Beiversammelten sich gestern ab 18:00 Uhr bereits 2,37 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, wodurch sich ein Marktanteil von 16,2 Prozent einstellte. Wenn es auch diesen Monat bereits besser lief, beispielsweise am 15. September als 2,46 Millionen Zusehende gemessen worden konnten, ergibt sich eine durchaus erfolgreiche Bestandsaufnahme für das Bommes-Format.Mit 0,24 Millionen jungen Zuschauern und dem daraus resultierenden Marktanteil von 8,9 Prozent braucht sich das Ratespiel ebenfalls keinesfalls verstecken. Ab 18:45 Uhr folgte das, welches jedoch leicht an Reichweite verlor. Es verweilten beim Ersten lediglich 2,09 Millionen Zuschauer und der Marktanteil sank auf 11,0 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern fiel die Zuschauerzahl auf 0,15 Millionen und der Marktanteil halbierte sich etwa auf 4,3 Prozent.Nichtsdestotrotz sind die Leistungen, wird beachtet, dass zur gleichen Zeit beim ZDF sich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr bereits 3,1 Millionen für «SOKO Wien» versammelten. Zudem waren die Privaten nicht untätig. Bei RTL ergaben sich ab 18:00 Uhr 1,05 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 7,4 Prozent bei «EXPLOSIV» und VOX zeigte sich zur gleichen Zeit mit 0,71 Millionen Zuschauern bei «First Dates - Ein Tisch für zwei» relativ erfolgreich.