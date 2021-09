«Die Gegenteilshow» wechselt auf Freitag

TV-News

Im Frühsommer lief die von Daniel Boschmann moderierte Gameshow immer mittwochs. Nun wird der Freitag zum Sat.1-Gegenteiltag.

Im Durchschnitt sahen 1,18 Millionen Zuschauer die drei Ausgaben vonim Mai und Juni dieses Jahres. Dies entsprach 4,7 Prozent des Gesamtmarktes, 0,49 Millionen Zuschauer sorgten für 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Das Ergebnis täuscht aber etwas darüber hinweg, dass eigentlich nur die Premiere der von Daniel Boschmann moderierten Show für gute Ergebnisse sorgte. Sat.1 kündigte Ende August dennoch neue Ausgaben der Spiele-Sendung an. Nun nannte der Unterföhringer Sender weitere Details.So soll es insgesamt vier neue Folgen geben, die ab dem 15. Oktober immer freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen sein werde. Damit wechselt das Format den Sendeplatz, denn die ersten drei Ausgaben der i&u-Produktion waren immer am Mittwoch zu sehen. Neu wird nun auch sein, dass die Promi-Teams nicht mehr nur aus zwei Kandidaten bestehen, sondern diesmal aus drei. Dementsprechend hat jedes Team einen Kapitän. Über weitere Neuerungen hielt man sich derweil noch zurück.Moderator Daniel Boschmann scherzte getreu dem Konzept der Show, alles umzudrehen: „Wir haben nicht eine einzige Neuerung und werden auch auf gar keinen Fall mehr Prominente einladen. Das Punktesystem wird noch komplizierter, die Spiele unverständlicher und vor allem wollen wir nicht überraschen. In jedem Meeting war der Tenor: Bitte nichts Neues probieren.“ Was das außer der Mehrung der Prominenten nun bedeutet, wurde nicht erklärt.