Abgesehen von einem WM-Qualifikations-Länderspiel der deutschen Nationaldamen ruhen unter der Woche die internationalen Wettbewerbe. Daher lohnt der Blick auf Radsport auf Radsport und Golf.

Die Fernseh-Highlights der kommenden Tage:

Am 23. September geht´s los: Die neue Saison der easyCredit Basketball Bundesliga startet – und MagentaSport zeigt wieder alle Spiele live. Auch die Partien des BBL Pokals (mit dem Schlager FC Bayern München gegen Brose Bamberg am 3. Oktober und dem Final Four Ende Mai 2022 in der Mercedes Benz-Arena in Berlin) und internationale Duelle der am 30. September beginnenden Turkish Airlines EuroLeague (mit Bayern München und Alba Berlin) oder dann die Europameisterschaft 2022 im September in Deutschland und die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft ab Ende November, wenn sich das Team für die Titelkämpfe 2023 auf den Philippinen, Japan und Indonesien qualifizieren will. Dazu gibt´s das Format «Bench'd» und einen aktualisierten Podcast «Abteilung Basketball». Neu im Expertenteam ist Vize-Europameister Mithat Demirel. Und auch der 7Days EuroCup wird gezeigt, mit den Hamburg Towers und ratiopharm Ulm als deutsche Teilnehmer.TVNow zeigt in Sachen Fußball nicht nur die Europa League und die neue Conference League, sondern nun auch eine BBC-Dokumentarserie über die Entwicklung der obersten Spielklasse in England. «Fußballfieber: Der Aufstieg der Premier League» heißt sie. Seit dem 16. September ist wöchentlich eine von vorerst drei Episoden zu sehen – mit deutschen Untertiteln. In Folge eins geht es um den Beginn in den 90er Jahren mit Spielern wie Eric Cantona oder David Beckham, beide auch Interviewpartner genau wie Sir Alex Ferguson, ehemaliger Erfolgstrainer von Manchester United.Tennis und Discovery Sports – das passt zusammen. Bis 2031 hat man sich die Rechte an den Australian Open gesichert und nun einen Zehn-Jahres-Vertrag mit dem Laver Cup geschlossen, der auf Eurosport und digitalen Kanälen zu sehen sein wird. Bei diesem dreitägigen Turnier treten sechs der besten Tennis-Herren aus Europa gegen sechs ihrer Kollegen aus dem Rest der Welt an. Heuer findet er kommende Woche in Boston statt, 2022 dann in London. Vom 24. bis 26. September will Europa seinen Titel mit dem frischgebackenen US-Open-Sieger Daniil Medvedev und auch mit Alexander Zverev verteidigen. Das Team, das die Spieler der Weltranglistenplätze 2, 3, 4, 5, 7 und 10 aufbietet, wird unter anderem von Björn Borg angeführt. John McEnroe schickt für den Rest der Welt lediglich schlechter platzierte Jungs ins Rennen, Topmann ist der Weltranglisten-Elfte Felix Auger-Aliassime.Zum Schluss ganz aktuell das, was sich Fußballfans am Dienstag nicht entgehen lassen sollten: Am Nachmittag überträgt das ZDF das Qualifikationsspiel zur Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland: Deutschland spielt in Chemnitz gegen Serbien. Moderator ist Sven Voss, Kommentatorin Claudia Neumann. Weitere Gegner in der sicher lösbaren Gruppe sind Portugal, Israel, die Türkei und Bulgarien. Doch nur der Gruppenerste fährt in zwei Jahren zu den Weltmeisterschaften, auch wenn das Turnier erstmals mit 32 Mann- oder besser: Frauschaften ausgetragen wird.* Montag, 15.05 Uhr: Straßen-WM (Radrennen, Einzelzeitfahren der Damen in Flandern, Eurosport)* Montag, 18.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund 2 (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 19.55 Uhr: Benfica Lissabon - Boavista Porto FC (Fußball aus Portugal, Primeira Liga, sportdigital)* Montag, 20.45 Uhr: Udinese Calcio - SSC Neapel (Fußball aus Italien, Seria A, DAZN)* Montag, 21.00 Uhr: FC Barcelona - FC Granada (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Dienstag, 00.40 Uhr: Detroit Tigers - Chicago White Sox (Baseball, MLB, DAZN)* Dienstag, 11.55 Uhr: Kuwait SC - Al Salt/ Jordanien (Fußball, AFC Cup, Zonen-Halbfinale, sportdigital)* Dienstag, 13.30 Uhr: Grand Prix de Denain (Eintages-Radrennen, Eurosport)* Dienstag, 15.45 Uhr: Deutschland - Serbien (Fußball, Damen, WM-Qualifikation aus Chemnitz, ZDF)* Dienstag, 19.15 Uhr: u.a. Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Mittwoch, 14.20 Uhr: Straßen-WM (Radrennen, Team-Zeitfahren Mixed, Eurosport)* Donnerstag, 02.20 Uhr: Houston Texans - Carolina Panthers (Football, NFL, DAZN)* Donnerstag, 18.45 Uhr: u.a. SC DHfK Leipzig - HSV Hamburg (Handball, Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 20.45 Uhr: FC Porto - Flensburg-Handewitt (Handball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 23.00 Uhr: Opening Ceremony (Golf, Auftakt des Ryder Cups in Sheboygan, Wisconsin, USA, Sky)* Freitag, 13.35 Uhr: 2. Freies Training (Formel 1, Großer Preis von Russland in Sotschi, Sky)*Freitag, 22.30 Uhr: 1. FC Heidenheim - Darmstadt 98 und Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue (Fußball, 2. Bundesliga, Zusammenfassung, ONE)* Freitag, 21.00 Uhr: Laver-Cup (Tennis aus Boston, Eurosport)* Freitag, 20.30 Uhr: Greuther Fürth - Bayern München (Fußball, 1. Bundesliga, DAZN)* Samstag, 13.30 Uhr: Straßen-WM (Radrennen aus Belgien, Damen, Eurosport)* Samstag, 14.00 Uhr: Eintracht Braunschweig - Waldhof Mannheim (Fußball, 3. Liga, NDR und SWR)* Samstag, 14.00 Uhr: SC Verl - 1860 München (Fußball, 3. Liga, BR)* Samstag, 14.00 Uhr: Viktoria Köln - MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga, WDR)* Samstag, 19.00 Uhr: Laver-Cup (Tennis aus Boston, Eurosport)* Samstag, 20.30 Uhr: Hansa Rostock - FC Schalke 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Samstag, 23.00 Uhr: Super League (Triathlon aus Malibu, Sport1)* Samstag, 23.05 Uhr: Global Champions Tour (Reiten au New York, Eurosport)* Sonntag, 09.00 Uhr: Berlin Marathon (47. Auflage, ARD)* Sonntag, 10.15 Uhr: Straßen-WM (Radrennen aus Belgien, Herren, Eurosport)* Sonntag, 15.00 Uhr: BG Göttingen - Brose Baskets Bamberg (Basketball, BBL, Sport1)* Sonntag, 17.30 Uhr: FC Bayern München - ratiopharm Ulm (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Sonntag, 18.55 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, Sport1)