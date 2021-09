Sky rüstet auf  Die Ochsenknechts erhalten Reality-Show

TV-News

Allein 60 Sky Originals sollen im kommenden Jahr bei Sky an den Start gehen, eine davon wird «Diese Ochsenknechts» sein, ein Reality-Format über Natascha, Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue Ochsenknecht.

Am Ende der vergangenen Woche kündigte der Pay-TV-Sender Sky an, dass man den Anteil an eigenproduzierten Serien ausbauen werde. Allein im kommenden Jahr sollen 60 Sky Originals aus Deutschland, Großbritannien und Italien an den Start gehen. Noch in diesem Jahr starten die beiden Titel «Die Ibiza Affäre» und «Die Wespe». Fortgesetzt werden «Das Boot» sowie «Der Pass» und «Babylon Berlin». Außerdem soll die achtteilige Dramaserie «Paradiso» an den Start gehen. Ursprünglich hieß die Serie mit Albrecht Schuch und Anne Ratte-Polle «Bestattung eines Hundes». Neben den bereits angekündigten Titel «Souls» und «Munich Match» offenbarte man nun auch Pläne für eine neue Action-Serie von den «Alarm für Cobra 11»-Machern. «Autobahn» erinnert dabei durchaus an die RTL-Serie, denn zwei Brüder werden über die bayrischen Autobahnen Richtung Alpen und darüber hinaus geschickt, um nach einem katastrophalen Unglück die Hintergründe zu ermitteln und ihre Unschuld zu beweisen.Außerdem neu ist die Dramedy «Tender Hearts», die als „einfühlsame, humorvolle, tiefgründige und mit viel Liebe zum Detail erzählte Geschichte“ beworben wird, die sich um die Mitvierzigerin Mila dreht, die sich im Jahr 2036 für die Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz entscheidet und bei der Firma Tender Hearts den Humanoiden Bo abonniert. Als Geschichte „in einer selten dargestellten Welt des Lobbyismus, über die wahren Mechanismen der modernen Politik“ wird «Chamäleon» beschrieben. Die achtteilige Dramedy erzählt von dem nach Profit gierenden Lobbyisten Max, der bei seinem Job in der Kohlen-Abbau-Industrie nur erfolgreich sein kann, wenn er seinen Heimatort, in dem seine entfremdetet Familie lebt, auslöscht. Dann trifft er auch noch auf die mysteriöse Lobbyistin Vallery, die ihn gleichzeitig anzieht und abstößt.„Hochkarätige Eigenproduktionen in einer attraktiven Mischung aus den unterschiedlichsten Genres für eine breitere Zielgruppe anzubieten, das ist unser Anspruch. Deshalb erhöhen wir massiv unser Investment in eigenproduzierte Serien. Wir wollen unseren Zuschauern das beste, spannendste Programm bieten“, erklärte Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland. Man habe weitere viele großartige Stoffe in der Pipeline. Die Pläne seien in puncto Sky Originals ambitioniert, denn insgesamt verdoppele Sky das gruppenweite Investment in Original Content bis 2024. „Im nächsten Jahr werden wir 60 Sky Originals im Programm haben, inklusive der eigenproduzierten Serien aus UK und Italien."Ein weiteres Projekt wird eine sechsteilige Reality-Show über das Leben der Familie Ochsenknecht sein. In «Diese Ochsenknechts» steht das Familienleben von Mutter Natascha und den Geschwistern Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue sowie ihren Partnern und Kindern abseits der Kameras und Blitzlichtgewitter im Mittelpunkt. Dabei geht es um das Landleben von Chayenne, die Geburt von Jimi Blues erstem Kind sowie dessen Neustart im Musikgeschäft und der Gründung eines Modelabels. Wilson Gonzalez nimmt die Zuschauer dagegen auf verschiedene Castings mit. Der Schauspieler eröffnet zudem ein Restaurant in Berlin. Mutter und Oma Natascha Ochsenknecht steht allen mit Rat und Tat zur Seite, während sie auf Mallorca ein neues Familiendomizil sucht.„Wir möchten unseren Kunden die ganze Bandbreite guten Entertainments bieten. Dazu gehören zweifelsfrei auch hochwertig produzierte Reality-Formate. 'Diese Ochsenknechts' begleitet erstmals eine der bekanntesten und beliebtesten Familien Deutschlands bei ihrem alles andere als gewöhnlichen Alltag. Die Dokumentation wird mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen“, sagte Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, über das neue Reality-Format, das von B28 Produktion produziert wird. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler ist Bernd Schumacher, der unter anderem die Doku-Soap «Daniela Katzenberger» umsetzte. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich. «Diese Ochsenknechts» soll im ersten Quartal 2022 bei Sky zu sehen sein.