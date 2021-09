Sat.1 hat trotz Free-TV-Premiere keine Chance gegen starken Filmeabend bei VOX

Quotennews

Der Sender glänzte am Vorabend mit der Ausstrahlung des Fantasyfilms «Seventh Son».



VOX präsentierte sich gestern als Überraschungssieger des Abends. Mit dem Fantasyfilmreihte sich der Sender nur knapp hinter RTL und deutlich vor ProSieben ein. Der Film überzeugte 1,65 Millionen Fernsehende und bescherte dem Sender folglich einen starken Marktanteil von 6,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe lief es mit 0,51 Millionen Jüngeren und 8,2 Prozent Marktanteil noch recht gut.Im Anschluss schob VOX den Actionthrillerhinterher, für welchen weiterhin 0,96 Millionen Interessenten auf dem Sender verweilten. Die Quote verkleinerte sich auf 5,1 Prozent, was allerdings weiterhin über dem Senderschnitt lag. Bei den 0,29 Millionen Umworbenen wurden noch passable 6,0 Prozent Marktanteil ermittelt. Eine Folgestartete kurz vor Mitternacht und überzeugte noch immer 0,44 Millionen sowie 0,14 Millionen Werberelevante. Hieraus resultierten solide 4,5 und akzeptable 5,3 Prozent Marktanteil.Im Kontrast zu diesem Erfolg stand der Filmeabend in Sat.1 . Mit dem Animationsfilmzeigte der Sender sogar eine Free-TV-Premiere. Doch gegen den Konkurrenzfilm hatte man mit nur 0,86 Millionen Zuschauern nicht den Hauch einer Chance. Gemessen wurden hier nicht mehr als schwache 3,4 Prozent Marktanteil. Auch wenn es in der Zielgruppe mit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen und soliden 7,2 Prozent deutlich besser lief, musste sich der Sender weiterhin hinter VOX einordnen. Die Krimikomödiestürzte dann mit 0,45 Millionen Interessenten auf miese 2,8 Prozent ab. Die 0,22 Millionen Jüngeren beendeten den ernüchternden Abend mit einer mauen Sehbeteiligung von 5,3 Prozent.