«Der Deutsche Comedypreis 2021»: Die Nominierungen

Sat.1 zeigt die Preisverleihung am 1. Oktober live im Free-TV.

Alle Nominierungen in der Übersicht:

Einen Tag nach dem Deutschen Fernsehpreis wurden die Nominierungen für denbekannt gegeben. Die Wahl wurde in diesem Jahr gänzlich in die Hände der Zuschauer gelegt, denn sie durften bereits die Vorauswahltreffen und nun auch über die Gewinner der einzelnen Kategorien abstimmen.In insgesamt fünf Kategorien werden in der Live-Gala am 1. Oktober, die in Sat.1 ausgestrahlt wird, Preise verliehen. Über jeweils zwei Nominierungen dürfen sich Knossi, Jan Böhmermann und Tommi Schmitt freuen. Knossi wurde in der Kategorie „Bester Komiker / Beste Komikerin“ sowie für seine Sendung «Täglich frisch geröstet» als „Beste Comedy-Show“ nominiert. Schmitt darf in dieser Kategorie ebenfalls auf einen Preis hoffen – für seine Late-Night-Show «Studio Schmitt». Zusammen mit Felix Lobrecht ist er außerdem als Bester Comedy Podcast für «Gemischtes Hack» nominiert. Böhmermann steht derweil für «Fest & Flauschig» zur Wahl ebenso wie für sein Satire Magazin «ZDF Magazin Royale».«Chez Krömer» (Das Erste)«LOL: Last One Laughing» (Amazon Prime Video)«World Wide Wohnzimmer» (YouTube)«Studio Schmitt» (ZDFneo)«Täglich frisch geröstet» (RTL / TVNOW)«Frau Jordan stellt gleich» (Joyn / ProSieben)«KBV - Keine besonderen Vorkommnisse» (TVNOW)«Unter Freunden stirbt man nicht» (TVNOW / Vox)«ÜberWeihnachten» (Netflix)«Slavik - Auf Staats Nacken» (Joyn)«ZDF Magazin Royale» (ZDF)«heute-show» (ZDF)«Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)«extra 3» (Das Erste)«Dittsche - Das wirklich wahre Leben» (WDR)Carolin KebekusHazel BruggerFelix LobrechtTorsten SträterKnossi«Fest & Flauschig» (Jan Böhmermann und Olli Schulz)«Gemischtes Hack» (Felix Lobrecht und Tommi Schmitt)«Bratwurst und Baklava» (Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer)«Baywatch Berlin» (Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt)«Die Pochers hier!» (Oliver Pocher und Amira Pocher)