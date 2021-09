«Ein Fall für Zwei» dominiert

Quotennews

Der ZDF-Krimi sicherte sich in gewohnter Leichtigkeit die beste Reichweite des Tages. Das Drama im Ersten konnte da nur bedingt mithalten.

Mit 4,42 Millionen Zuschauern sicherte sich das Zweite und der Krimiden Tagessieg in puncto Gesamtreichweite. In Marktanteilen gesprochen, ergab sich für das Abendprogramm insgesamt 17,2 Prozent und 8,3 Prozent am Markt der jüngeren Zuschauer. Hierzu konnten 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen werde. Bereits vor der Primetime konnte das ZDF enorm gute Zahlen einfahren.um 19:25 Uhr sicherte dem Sender 2,25 Millionen Zuschauer, während zuvor beiab 18:05 Uhr bereits 3,1 Millionen Zuschauer vor der Mattscheibe saßen. Im späteren Verlauf steigerte diedie Zahl der jüngeren Zuschauer auf 0,89 Millionen, während das gesamte Interesse auf 3,09 Millionen Zuschauer sank. Die Marktanteile lagen bei der Satire-Show bei 15,9 Prozent insgesamt und 17,1 Prozent am jungen Markt. Dashielt mit 0,64 Millionen etwa zwei Drittel der jungen Zuschauer aus dem Welke-Format.Mithalten konnte mit dem ZDF kaum ein Sender. Das Erste kam dem ZDF-Krimi mit der eigenen Primetime dem Mainzer Sender noch am dichtesten auf die Fersen., ein TV-Drama, sicherte der blauen Eins bei 3,24 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern erreichte das Drama 0,37 Millionen Fernsehende im entsprechenden Alter, wodurch sich ein Marktanteil von 6,2 Prozent einstellte.