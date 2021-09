Wie lieferte «Mälzer und Henssler liefern ab!» ab?

Quotennews

Bei VOX startete gestern das neue Koch-Format «Mälzer und Henssler liefern ab!»! Mit außerordentlichem Erfolg war die erste Ausgabe jedoch nicht garniert.

Mit der Konkurrenz, gerade an diesem Sonntag, hat sich VOX sicherlich nicht den einfachsten Staffel-Start-Termin fürherausgesucht. Bei Kabel Eins, Sat.1 und ProSieben gab es «Das TV-Triell», während im Ersten der obligatorische «Tatort» lief und ZDF sich mit einer TV-Romanze versuchte. Einfach würde es also nicht werden, doch VOX schlug sich mit den beiden TV-Köchen sehenswert.Insgesamt verfolgten das neue Format 1,52 Millionen Zuschauer und 0,76 Millionen Umworbene, kein schlechter Start also. Die Marktanteile der über-drei-Stunden-Show beliefen sich auf insgesamt 6,1 Prozent und 11,1 Prozent am Markt der Zielgruppe, also auch Werte, mit denen VOX sicherlich zufrieden sein wird. Insgesamt stellte sich gestern ein erfolgreicher Sonntag für die rote Kugel ein. Bereits ab 14:45 Uhr verfolgten 0,76 Millionen, wodurch sich ein Marktanteil von 5,8 Prozent einstellte und wieder 0,2 Millionen Umworbene den entsprechenden Marktanteil auf 6,3 Prozent drehte.Nach dem Klassiker verfolgten bereits 1 Million Zuschauer und 0,3 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen damit ab kurz vor 17:00 Uhr bei insgesamt 6,2 Prozent und guten 8 Prozent am Markt der Zielgruppe.steigerten das Interesse auf 1,46 Millionen Zuschauer und damit den Marktanteil auf 6,4 Prozent. Bei der Zielgruppe setzte sich ebenfalls der Trend fort und mit 0,52 Millionen Zuschauern erreichte der Sender 9,4 Prozent Anteil am Markt. Direkt vor der Primetime sendete VOX schließlich noch den. Dieses Programm ließ als einziges am Vorabend das Interesse etwas sinken und erreichte "nur" noch 1,4 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei der Zielgruppe hingegen steigerte sich die Zuschauerzahl auf 0,6 Millionen. Die Marktanteile lagen vor 20:15 Uhr also bei insgesamt 5,4 Prozent und 9,4 Prozent bei der Zielgruppe.