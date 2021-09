ProSieben nennt Details zur dritten «Bundestagswahl-Show»

TV-News

Für zwölf Politiker gibt es am Mittwochabend einen Perspektivwechsel, denn sie sollen ihre Fragen an die Bürger richten.

Dass ProSieben nun doch eine dritte Ausgabe deram Mittwoch, 22. September, ausstrahlen wird, machte der Sender vergangenen Donnerstag publik. Nach Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Scholz (SPD) wird nun nicht Armin Laschet (CDU) auftreten, auch wenn der Sender das gerne so gehabt hätte. Vielmehr kündigte ProSieben eine Sendung mit allen im Bundestag vertretenen Fraktionen an. Wie das morgen um 20:15 Uhr genau ablaufen soll, verriet der Sender nun.Insgesamt werden zwölf Spitzenpolitiker von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und AfD in der von Louis Klamroth moderierten Show zu Gast sein. Dabei stehen sie allerdings nur bedingt im Mittelpunkt, denn Klamroth möchte den Spieß umdrehen. Im Rampenlicht stehen genauer gesagt Bürger, die ihren Blick auf den Status quo der Republik vermitteln und darüber sprechen sollen, was sie ganz konkret von der Politik erwarten, um ihr Leben zu verbessern. Die Politiker sollen dann ihre Fragen an die Bürger richten.Von der CDU werden Philipp Amthor und Wiebke Winter an der Show teilnehmen. Saskia Esken und Lars Klingbeil treten für die SPD auf, während von den Grünen Katrin Göring-Eckardt und Ricarda Lang vertreten sind. Wolfgang Kubicki und Konstantin Kuhle repräsentieren die FDP, Janine Wissler und Amira Mohamed Ali Die Linke. Die AfD hat Jörg Meuthen und Joana Cotar für «Die Prosieben-Bundestagswahl-Show» zur Verfügung gestellt.