NBC bestellt «The Endgame»

US-Fernsehen

Morena Baccarin und Ryan Michelle Bathé übernehmen die Hauptrollen.

NBC wappnet sich für die neue Fernsehsaison und bestelltmit Morena Baccarin und Ryan Michelle Bathé in den Hauptrollen. Die Serie, die als "Thriller mit hohem Risiko" beschrieben wird, folgt Elena Federova (Baccarin), einer "erst kürzlich gefangen genommenen" internationalen Waffenhändlerin und kriminellen Vordenkerin, die selbst in Gefangenschaft viele komplizierte und koordinierte Banküberfälle inszenieren kann, und Val Turner (Bathé), der "prinzipientreuen, unnachgiebigen und sozial ausgegrenzten" FBI-Agentin, die vor nichts zurückschreckt, um Elenas Plan zu vereiteln.Neben Baccarin und Bathé spielen Kamal Angelo Bolden als Owen Turner, Costa Ronin als Sergey Vodianov, Noah Bean als Adic Jonathan Doak, Jordan Johnson-Hinds als FBI Agent Anthony Flowers und Mark D. Espinoza als FBI Direktor Rogelio Réal. NBC bestätigte keine Charakterbeschreibungen für ihre Rollen.Die Serie wird von Universal Television produziert, mit Nicholas Wootton Productions, Jake Coburn Productions, Inc. und My So-Called Company sowie Perfect Storm Entertainment als Produktionsfirmen. Nicholas Wootton und Jake Coburn werden als Autoren und ausführende Produzenten fungieren, während Julie Plec, Emily Cummins, Andrew Schneider und Justin Lin ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Lin wird auch als Regisseur tätig sein.