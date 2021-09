Twitch geht ersten Weg zur Musik-Lizenzierung

Vermischtes

Bislang ist noch kein Abkommen unterzeichnet, aber die Beteiligten freuen sich über die ersten Schritte.

In den Vereinigten Staaten von Amerika streiten sich die Amazon-Streamingplattform Twitch und die National Music Publishers‘ Association über die Musikrechte. Nun haben beide Unternehmen eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bekannt gegeben, um eine produktive Partnerschaft aufzubauen. Ziel dieser Vereinbarung ist ein Verwertungssystem, das Künstlern erlaubt, auf Musik der Verlage zurückzugreifen, die Amazon mit dem Unternehmen abrechnet.David Israelite, Präsident und CEO der NMPA, sagte: "Sowohl die NMPA als auch Twitch sind auf Urheber fokussiert, und unsere jeweiligen Gemeinschaften werden von dieser Vereinbarung, die die Rechte von Songwritern respektiert und den Weg für zukünftige Beziehungen zwischen unseren Verlagsmitgliedern, Songwritern und dem Dienst ebnet, stark profitieren. In unseren Gesprächen hat Twitch gezeigt, dass es sich verpflichtet fühlt, Musiker zu schätzen und neue Wege zu schaffen, um sie mit Fans in diesem aufstrebenden und spannenden Bereich zu verbinden."Tracy Chan, Leiterin der Musikabteilung von Twitch, fügte hinzu: "Wir freuen uns über diese Vereinbarung mit der NMPA und über unser gemeinsames Engagement, Songwritern und anderen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit und ihre Leidenschaften zu teilen und sich mit dem Publikum zu verbinden. Das ist es, worum es bei Twitch geht, und wir wissen, dass großartige Musik mit einem großartigen Song beginnt. Wir freuen uns auf innovative Kooperationen, die das unglaubliche Potenzial unseres Dienstes und unserer Community für Musikverlage und ihre Songwriter-Partner weiter erschließen."