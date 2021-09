«Rugrats»-Revival geht weiter

US-Fernsehen

Paramount+ hat eine zweite Staffel bestellt.

In den 90er Jahren wuchsen viele Kinder mit denauf, nun bekommen die jungen Erwachsenen frischen Stoff geliefert. Paramount+ hat eine zweite Staffel der Revival-Serie geordert, die aus 13 Episoden besteht. Der zweite Teil der ersten Staffel erscheint am 8. Oktober beim Streamingdienst."Kinderserien sind für Paramount+ ein entscheidender Faktor für das Engagement", so Tanya Giles, Chief Programming Officer bei Paramount+. "Mit der Verlängerung von «Rugrats» für eine zweite Staffel freuen wir uns darauf, Kindern und Familien noch mehr Abenteuer mit Tommy, Chuckie, Angelica und dem Rest der Rugrats zu bieten.""Die nächste Staffel von «Rugrats» wird noch tiefer in das geheime Leben von Babys und ihren ahnungslosen Eltern eintauchen und dabei weiterhin die Hauptthemen Freundschaft und Familie hervorheben", sagte Ramsey Naito, Präsident von Nickelodeon Animation. "Seit 30 Jahren sind die «Rugrats» bei Fans auf der ganzen Welt beliebt und wir können es kaum erwarten, weiterhin originelle und frische Geschichten mit diesen beliebten Charakteren zu erzählen."