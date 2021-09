Adam DeVine ist bei «Pitch Perfect»-Serie dabei

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Peacock hat am Dienstag eine Serie bestellt.

Die NBC-Schwester Peacock hat eine-Serie bestellt. Die Fans werden sich sicherlich freuen, dass Adam DeVine wieder mit an Bord sein wird. Außerdem ist die ehemalige Darstellerin Elizabeth Banks als Produzentin an Bord. Die Serie spielt einige Jahre nach den Ereignissen in den Filmen. DeVine kehrt als Bumper Allen zurück, der nach Deutschland zieht, um seine Musikkarriere wiederzubeleben, als einer seiner Songs in Berlin zum Hit wird.Bumper war der Hauptantagonist des ersten Films und der Anführer der rein männlichen A-cappella-Gruppe The Treblemakers. Im zweiten Film kehrte er in einer Nebenrolle zurück und war der Liebhaber von Rebel Wilsons Figur Fat Amy. Er arbeitete als Backgroundsänger für John Mayer, bevor er als Wachmann an seine Alma Mater, die Barden University, zurückkehrte."Unsere kommende «Pitch Perfect»-Serie ist ein weiteres Beispiel für die unübertroffene Synergie, die NBCUniversal mit unserer breit gefächerten IP-Bibliothek ausbauen kann", sagte Susan Rovner, Chairman of Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Als wir die Möglichkeit sahen, eine Serie für «Pitch Perfect» mit Elizabeth Banks, Max Handelman und Paul Brooks sowie weitere Ohrwurm-Klassiker für Superfans zu schaffen, haben wir sofort zugegriffen. Und um das Ganze abzurunden, haben wir das große Glück, dass Adam DeVine die Serie anführt und den Fans die schrullige, lachende Sensibilität bringt, die sie an der Filmreihe lieben."