Saban Film kauft neuen Nicolas-Cage-Streifen

Kino-News

Das Unternehmen wird den Spielfilm «Butcher’s Crossing» auch in Deutschland auf den Markt bringen.

Haim Sabans Saban Films hat die Rechte an dem neuen Epos von Nicolas Cage erworben. Die-Rechte in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Südafrika, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien liegen nun bei der Firma.«Butcher's Crossing» spielt in den 1870er Jahren. Cages Figur nimmt es mit einem jungen Harvard-Abbrecher auf, der in der Wildnis von Colorado sein Schicksal sucht. Gemeinsam begeben sie sich auf eine erschütternde Reise, bei der sie Leben und Verstand riskieren."Nick Cage wird in dieser Rolle, in der er die Grenzen der menschlichen Natur auslotet, hervorragend sein", sagte Saban-Films-Chef Bill Bromiley. "Gabe (Polsky, Regisseur des Film,) hat John Williams' Roman brillant adaptiert, und wir freuen uns sehr, dass wir bei dieser zeitlosen, ergreifenden Geschichte zusammenarbeiten."