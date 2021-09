Krause und Schmitz checken ab Mitte Oktober bei Sat.1 ein

TV-News

Neben Ralf Schmitz und Pierre M. Krause treten auch Janine Kunze, Lisa Feller, Simon Pearce und Kathrin Osterode regelmäßig auf. Außerdem gibt es weitere prominente Gäste.

Derzeit ist Ralf Schmitz in der Unterhaltungsshowam Freitagabend in Sat.1 zu sehen und sorgt dabei für teilweise ansehnliche Quoten. Bis zu sehr starken 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe konnte der ehemalige «Take Me Out»-Moderator für seine neue Heimat holen. Zuletzt rutschte das Format zwar wieder unter die Zehn-Prozent-Hürde, doch der Bällchensender dürfte auch mit diesem Ergebnis zufrieden sein. Am kommenden Freitag, 24. September, verabschiedet sich die Wettbewerbs-Sendung dann aber vorerst aus dem Programm, doch die Zuschauer müssen nicht auf den stets gut gelaunten Comedian verzichten. Sat.1 hat nun einen Starttermin fürgenannt.So geht das Impro-Comedy-Format, das an die einstige RTL-Show «Hotel Verschmitzt» erinnert, am 15. Oktober um 22:55 Uhr an den Start. In der kommenden Woche zeigt Sat.1 bekanntlich den «Deutschen Comedypreis 2021» und am 8. Oktober stehen zwei «111…»-Rankingshows im Programm. Dann dürfen sich die Sat.1-Zuschauer einmal mehr auf Ralf Schmitz freuen. Doch nicht nur der Comedian wird Teil der Show sein, auch Pierre M. Krause wird als Spielleiter dabei sein und Anweisungen geben.„Pierre ist schnell, er ist sehr schlau, bringt sehr viel Humor mit und hat ein gutes Timing. Das macht ihn zum perfekten Spielleiter“, sagt Schmitz über seinen neuen Kollegen. Über das Konzept erklärt er: „Je mehr ich gefordert werde, umso schöner finde ich es. Das ist bei «Paar Wars» so und bei «Halbpension mit Schmitz» noch viel mehr: Da ist nichts vorbereitet, da ist nichts vorher ausgedacht, alles passiert in diesem Moment und kommt aus einem selbst heraus", so der Comedian weiter, der sich gemeinsam mit Janine Kunze, Lisa Feller, Simon Pearce und Kathrin Osterode den Anweisungen von Krause stellt. In den ersten vier Folgen begrüßt der Schmitz zudem Beatrice Egli, Guildo Horn, Jenke von Wilmsdorff und Smudo als prominente Gäste in seiner «Halbpension mit Schmitz».