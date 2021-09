«Die Heiland» und «Rentnercops»: Serien-Nachschub für Das Erste

TV-News

Im November gibt es acht neue Ausgaben mit Bill Mockridge und Hartmut Volle sowie 13 Mal Christina Athenstädt als Romy Heiland.

Im November gibt es acht neue Ausgaben mit Bill Mockridge und Hartmut Volle als die neuen «Rentnercops» sowie 13 Mal Christina Athenstädt als Romy Heiland.

Das Erste hat neue Folgen der Dienstagabend-Serieangekündigt, von der es 2018 und 2020 jeweils sechs Ausgaben in der Primetime zu sehen gab. Nun hat der öffentlich-rechtliche Sender gleich 13 neue Folgen der Serie, in der Christina Athenstädt die titelgebende Hauptrolle der Romy Heiland spielt, ab dem 2. November um 20:15 Uhr programmiert. Den Grund für die Aufstockung dürfte ein Blick auf die grandiosen Zuschauerzahlen verraten, denn die zweite Staffel erreichte im Schnitt 4,96 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was 0,71 Millionen mehr als im Herbst 2018 waren. Die Quote im Gesamtmarkt stieg um 0,7 Prozentpunkte auf starke 15,5 Prozent. Nur bei den jungen Zuschauern zwischen 14- und 49-Jahren verminderte sich die Einschaltquote um einen halben Prozentpunkt.Inhaltlich halten die neuen Ausgaben eine Änderung parat. So hört Ada Holländer (gespielt von Anna Fischer) kurz nach dem knappen Bestehen ihrer Zwischenprüfung als Rechtsanwaltsfachangestellte als Romys Assistentin auf. Romy ist davon tief getroffen, doch Ringo Holländer (Tim Kalkhof) schlägt seine Cousine Tilly Vogel (Sina Reiß) vor, um die abgewanderte Ada zu ersetzen. Dieser Cast-Wechsel erfolgt allerdings erst im Laufe der neuen von Olga Film produzierten Staffel.Neue Gesichter gibt es auch im Ensemble von. Von der Vorabend-Serie werden ab Mittwoch, 3. November, acht neue Folgen ausgestrahlt. Bill Mockridge und Hartmut Volle werden als neues Ermittler-Duo auftreten und somit anstelle des verstorbenen Tilo Prückner und Peter Lerchbaumer vor der Kamera stehen. Die beiden schlüpfen in die Rollen von Reinhard Bielefelder (Mockridge) und Klaus Schmitz (Volle), denn nach dem unerwarteten Tod von Edwin Bremer (Prückner) quittiert Günter Hoffmann (Lerchbaumer) seinen Dienst und geht mit seiner Familie auf Weltreise. Viel Zeit zur Trauerbewältigung bleibt dem Dezernatsteam nicht, denn die Suche nach neuem Personal muss schnell gehen.In einem Lagercontainer werden eine Gelddruckmaschine und eine große Blutlache gefunden. Obwohl alles auf ein Gewaltverbrechen hindeutet, fehlt von der Leiche jede Spur. Die Spur führt Vicky Adam (Katja Danowski) und Hui Ko (Aaron Le) ins Mafia-Milieu. Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) wittert einen prestigeträchtigen Fall und beordert die beiden ehemaligen Ermittler Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz aus dem Ruhestand zurück. Das kommt für das ungleiche Duo zur besten Zeit. Der Alt-68er und Mafia-Spezialist Bielefelder zieht sich immer mehr aus dem sozialen Leben zurück und auch Schmitz schmeckt sein Rentnerleben überhaupt nicht. Kurzerhand nehmen die beiden neuen «Rentnercops» die Ermittlungen auf. Bavaria Fiction hat die acht neuen Folgen produziert.