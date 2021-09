3 Quotengeheimnisse

Am Samstag überzeugte sowohl «SOKO Wismar» beim Mainzer Sender ZDF als auch «Blue Bloods» bei Kabel Eins.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx wiederholte den Anime-Film aus dem Jahr 2017. Dieser stammt von Kenji Kamiyama, der sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb. Manga-Fans, die den 111-minütigen Film nicht gesehen haben, können das Buch unter dem Titel „Napping Princess“ erwerben. Die Wiederholung erreichte am Freitag nur 0,10 Millionen Zuschauer und schwache 0,4 Prozent. Mit rund 90.000 14- bis 49-Jährigen verbuchte die Fernsehstation mäßige 1,6 Prozent.Das ZDF wiederholt am Samstagvormittag unter anderem die Krimiserie, deren neuen Folgen immer mittwochs um 18.00 Uhr ausgestrahlt werden. Die alten Episoden laufen gar nicht mal so übel. Dieses Mal schalteten um 11.10 Uhr rund 0,71 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf mittelmäßige 12,0 Prozent Marktanteil kam. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das Ergebnis ganz passabel, denn mit 90.000 jungen Leuten wurden 5,8 Prozent ermittelt.Völlig überraschende Reichweiten fuhr die Krimi-Serie von CBS Studios am Samstag bei Kabel Eins ein. Zwischen 09.10 und 11.00 Uhr setzte die Münchener Fernsehstation auf zwei Episoden der Serie, die starke 0,25 und 0,28 Millionen Zuschauer anlockte. Die Marktanteile beliefen sich auf 4,9 und 5,1 Prozent und lagen somit weit über dem Senderschnitt. Nur bei den jungen Zuschauern lief es nicht so wirklich gut, denn dort wurden nur 3,3 und 5,0 Prozent erzielt.