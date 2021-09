«SOKO Köln» startet erfolgreich in die neue Staffel

Quotennews

Im Vorfeld musste man auf das reguläre Programm verzichten, das ZDF übertrug Frauen-Fußball.

Am Dienstagnachmittag meldete sich Claudia Neumann aus Chemnitz, denn die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stand an. Die neunte Austragung des FIFA Women’s World Cup findet im Juli und August 2023 in Australien und Neuseeland statt. Die erste Partie gewann Deutschland 7:0 gegen Bulgarien, am gestrigen Tage besiegte man die serbische Mannschaft 5:1.Das Spiel kam aus dem Stadion an der Gellerstraße, der Arena des Chemnitzer FC. 1,69 Millionen Menschen ab drei Jahren wohnten der Partie bei, der Marktanteil lag bei guten 15,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden nur 0,10 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent. Am Samstag übertrug Das Erste die erste Quali-Partie, nur mit 1,11 Millionen Zuschauern und 9,9 Prozent Marktanteil enttäuschte. Das Spiel kam auf 5,2 Prozent bei den jungen Menschen.Direkt im Anschluss setzte das ZDF auf die 20. Staffel von. Die Premiere holte 3,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Folge „Enno war’s“ sorgte für einen Marktanteil von 20,3 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 4,4 Prozent erzielt. Vor einem Jahr holte die erste Folge der 19. Runde 3,22 Millionen Fernsehzuschauer.