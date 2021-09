«Ferdinand von Schirach  Glauben» mehrfach auf dem Canneseries Festival nominiert

Vermischtes

Außerdem wird die TVNow-Serie «Sisi» auf dem Serienfestival an der Côte d’Azur ihre Weltpremiere feiern.

RTL Deutschland darf sich freuen, denn die TVNow-Serie, die im Juli 2021 auf dem internationalen Filmfest München ihre Weltpremiere feierte und im Herbst beim Streamingdienst und danach bei VOX zu sehen sein wird, ist mehrfach auf dem dem renommierten Canneseries Festival an der Côte d’Azur nominiert. Wie eine Fachjury am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgab, ist das siebenteilige Justizdrama als einzige deutsche Produktion in diversen Kategorien nominiert. Die Serie nach den Original-Drehbüchern des Bestsellerautors darf unter anderem auf eine Auszeichnung in den Kategorien „Best Series“, „Best Performance“, „Best Music“ und „Best Screenplay“ hoffen. Die Preisverleihung findet am 13. Oktober 2021 statt.Ausgewählte «Glauben»-Folgen werden dann auf dem Festival International des Séries de Cannes gezeigt, genau wie die neue Event-Serie, deren Weltpremiere am 11. Oktober auf dem Festival stattfindet. „Wir freuen uns sehr, dass mit «Ferdinand von Schirach – Glauben» und «Sisi» gleich zwei TVNow-Serien auf einem der renommiertesten Serien-Festivals zu sehen sein werden. Dass «Glauben» zusätzlich als einzige deutsche Produktion im Wettbewerb läuft und das gleich in mehreren Kategorien, ist schon jetzt ein toller Erfolg, der zeigt, dass wir unser Versprechen, bei RTL Deutschland erstklassige Fiction anzubieten, ernst nehmen“, wird Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland, in einer Mitteilung zitiert.Die Weltpremiere der von Story House Pictures produzierten Serie «Sisi» findet in Anwesenheit der Hauptdarsteller Dominique Devenport (Sisi) und Jannik Schümann (Franz) statt. Bei TVNow (demnächst RTL+) soll die Serie noch in diesem Jahr an den Start gehen und auch bei RTL im Programm landen. Die sechsteilige Event-Serie wirft einen neuen Blick auf das Leben von Elisabeth von Österreich-Ungarn, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und deren Leben bereits vielfach als Film-Vorlage diente. Derzeit dreht auch Netflix unter dem Titel «The Empress» eine Sisi-Serie.