Buchclub: Mein Kopf, ein Universum von Carmen Kroll

Hintergrund

Die junge Influencerin Carmen Kroll hat ein neues Buch veröffentlicht.

"Mein Kopf, ein Universum", erschien im Juni 2021 im Verlag Heinen Lovebrands. Das Softcover hat 272 Seiten, kostet 19,90 Euro und sprang direkt in die Bestseller-Listen. Carmen Kroll ist vielen besser bekannt als Carmushka. Unter diesem Namen begann die 29-Jährige ihre Karriere. Damit nimmt die gebürtige Düsseldorferin, die heute gern in Köln lebt, Bezug auf ihre polnischen Wurzeln. Über eine Million Fans folgen der jungen Frau auf ihrem Instagram Account @carmushka. Ihre Beliebtheit verdankt die Influencerin zum Großteil der Offenheit, mit der sie über private Dinge spricht.Diese Freimütigkeit zieht sich auch durch ihr Buch, das Autobiografie und Ratgeber zugleich ist. "Einzigartig turbulent und auf ungewöhnliche Weise wunderbar normal." So würde die Autorin ihr Leben in einem einzigen Satz beschreiben. Wie gut, dass sie 272 Seiten zur Verfügung hat und ihre Leser mitnimmt auf eine Reise durch ihr einzigartiges Leben. Von Kindheit an glaubte sie, dass Wünsche wahr werden können. Dieses Vertrauen in das Universum hat sie sich bis heute bewahrt. Der Erfolg scheint ihr recht zu geben - sie hat ihre große Liebe gefunden.Carmen und ihr Ehemann Niclas haben eine wundervolle kleine Tochter. Ihre Fans lieben sie und erwarten sehnsüchtig jeden neuen Instagrambeitrag von Carmushka. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Influencerin nicht die gängigen Vorurteile bestätigt und eine geschönte heile Welt zeigt. Sie wirkt glaubwürdig, weil sie ebenfalls die Schattenseiten wie Selbstzweifel, Panikattacken, toxische Beziehungen oder auch Periodenschmerz und andere Tücken des Alltags zur Sprache bringt. Sie ist ein Mensch wie du und ich. Nähe entsteht, indem sie ihre Leser duzt. Carmen Kroll hat sich ihren kindlichen Glauben an Wünsche und deren Erfüllung, an den endlosen Kreislauf des Karmas, bewahrt. Ihr fröhlicher Optimismus wirkt ansteckend, sodass man es selbst gleich ausprobieren möchte, das Wünschen. Nichts einfacher als das:"Wenn das Universum antwortet" ist das Buch zum Buch. Ergänzend zum autobiografischen Ratgeber gibt die Autorin interessierten Lesern ein Workbook in die Hand. Sie verrät, wie sie dem Universum ihre Bereitschaft mitteilt, das Gewünschte zu empfangen. Detaillierte Anleitungen und nützliche Ratschläge verlocken dazu, sofort selbst mit dem Wünschen zu beginnen.Fazit: Das Buch ist ein faszinierender Einblick in Carmen Krolls turbulentes und doch völlig normales Leben und gleichzeitig der perfekte Einstieg in die Welt der Wunscherfüllung. Ein Geschenk für jeden Carmushka-Fan und alle, die ihren Kindheitsglauben an die Kraft des Wünschens bewahrt haben oder wiederbeleben möchten.