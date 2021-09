«Bones»-Star Emily Deschanel geht zu Netflix

US-Fernsehen

Dort wird die Schauspielerin an der Thriller-Serie «Devil in Ohio» mitwirken.

Der Streamingdienst Netflix hat sich Emily Deschanel («Bones») gesichert, die die Hauptrolle in der Seriespielen soll. Das Format ist eine Adaption des gleichnamigen Buchs von Daria Polatin und soll auf einer wahren Begebenheit basieren. Weitere Darsteller sind Sam Jaeger als Peter, Gerardo Celasco als Detective Lopez, Madeleine Arthur als Mae, Xaria Dotson als Jules, Alisha Newton als Helen und Naomi Tan als Dani.In der Serie wird die Welt der Krankenhauspsychiaterin Dr. Suzanne Mathis auf den Kopf gestellt, als sie eine mysteriöse Sektenausbrecherin beherbergt und die Ankunft des seltsamen Mädchens ihre eigene Familie zu zerreißen droht.«Devil in Ohio» wird derzeit in Vancover produziert. Netflix hat acht 45-minütige Episoden bestellt. Polatin adaptiert ihr Buch und wird auch als ausführende Produzentin und Showrunnerin der Serie fungieren. Rachel Miller von Haven Entertainment wird zusammen mit Andrew Wilder auch als ausführende Produzentin fungieren.