Warner Bros. plant Neuauflage von «Bodyguard»

Kino-News

Der Film mit Whitney Houston könnte schon bald als Remake in den Verleih starten.

Die Produktionsfirma Warner Bros. hat den Drehbuchautor Matthew López beauftragt, eine Neuverfilmung des Filmeszu schreiben. Der Film war mit Whitney Houston besetzt, die auch die Filmmusik beisteuerte. Das Original spielte rund 400 Millionen US-Dollar ein und sorgte für einen riesigen Erfolg bei den Plattenverkäufen.Der neue Film wird sich an dem romantischen Drama aus dem Jahr 1992 orientieren, in dem Houston und Kevin Costner die Hauptrollen verkörperten. Lawrence Kasdan von Kasdan Pictures sowie Dan Lin und Jonathan Eirich von Rideback produzieren den neuen Film. Nick Reynolds von Rideback wird die Produktion übernehmen. Kasdan war der Autor und Produzent des Originals.Lin ist seit 2011 an dem Projekt beteiligt, über dessen mögliche Hauptdarsteller seit Jahren heftig spekuliert wird. Es wurden Kombinationen von Chris Hemsworth und Tessa Thompson bis hin zu Channing Tatum und Cardi B ins Gespräch gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch keine Besetzung für López' Drehbuch fest.