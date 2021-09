Chris Pratt steigt bei «Standed Asset» ein

Kino-News

Blockbuster-Star Chris Pratt wird bei der Action-Komödiemitwirken. Die Universal Pictures-Produktion ist auch mit Sam Richardson besetzt, der zusammen mit Jen D’Angelo das Drehbuch des Filmes schrieb. Das Trio arbeitete schon bei dem Amazon-Projekt «The Tomorrow War» zusammen.Pratt wird «Stranded Asset» über sein Unternehmen Indivisible Productions produzieren, das einen First-Look-Deal mit Universal Pictures abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses Abkommens arbeiten Indivisible und Universal an dem kürzlich angekündigten Film «Saigon Bodyguards», der Pratt mit seinen «Avengers»-Regisseuren, den Russo-Brüdern, und dem chinesischen Filmstar Wu Jing wieder zusammenbringt.Neben «The Tomorrow War» hatte Richardson einen erfolgreichen Sommer, in dem er die Hauptrolle in der erfolgreichen Horrorkomödie «Werewolves Within» spielte. Als nächstes wird der Schauspieler in «The Afterparty» für Lord und Miller bei Apple zu sehen sein.