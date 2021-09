Drei neue Gesichter für Showtimes Uber-Serie

US-Fernsehen

Richard Schiff, Jessica Hecht, John Michael Higgins spielen bei «Super Pumped» mit.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat die Schauspieler Richard Schiff, Jessica Hecht und John Michael Higgins unter Vertrag genommen. Sie sollen bei der Uber-Seriein Gastrollen auftreten. Die erste Staffel der Serie basiert auf dem Buch von Mike Isaac "Super Pumped: The Battle for Uber".Das Format dreht sich um den Aufstieg der Mitfahrzentrale und ihren Mitbegründer und CEO Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt) und seine Beziehung zu dem Risikokapitalgeber Bill Gurley (Kyle Chandler). Zur Besetzung gehören derzeit auch Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Babak Tafti, Mousa Hussein Kraish, Jon Bass, Hank Azaria und Bridget Gao-Hollitt.Schiff wird Randall Pearson spielen, einen Machtmakler der MTA in San Francisco, der sich mit Travis anlegt. Hecht verkörpert Amy Gurley, die Ehefrau von Bill Gurley. Higgins schlüpft in die Rolle von Mike Ovitz, den Business-Titan, dessen Umgang mit dem jungen Travis den Rest der Karriere des zukünftigen Gründers prägt.