Primetime-Check

Die «Wahlarena» tritt gegen «Aktenzeichen XY» an, während das «Bachelorette»-Finale für einen guten Abschluss sorgen soll. ProSieben ging unterdessen in die zweite «Bundestagswahl-Show». Wer setzt sich die Primetime-Krone auf?

Das Erste griff am gestrigen Mittwochabend auf einen Polittalk zurück und sendete die. Interessierte fand das Programm insgesamt 2,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zusätzlich konnten 0,75 Millionen Zuschauer der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zugeordnet werden. Es ergaben sich Marktanteile von insgesamt 10,2 Prozent und 11,1 Prozent am Markt der Jüngeren. Das Zweite sendete hingegenum 20:15 Uhr. Hierzu konnten 5,21 Millionen Zuschauer insgesamt und 1,06 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Beim ZDF ergaben sich demnach Marktanteile von insgesamt 19,6 Prozent und 15,4 Prozent am jungen Markt.Bei den Privaten sendete RTL ab 20:15 Uhr. Die Kuppelshow sicherte sich in der finalen Ausgabe 1,32 Millionen Zuschauer und konnte auf 0,51 Millionen Umworbene zählen. Dadurch erreichte RTL einen Marktanteil von insgesamt 5,1 Prozent, während es am Zielgruppenmarkt für 7,7 Prozent reichte. Als Nächstes spielte sich RTLZWEI mit der Show0,97 Millionen Zuschauer ein, wovon wiederum 0,5 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 3,8 Prozent und 7,5 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei ProSieben ging es in die zweite Runde der, während es Sat.1 mitversuchte. Bei der roten Sieben sammelten sich 0,71 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen der klassischen Zielgruppe zugeordnet werden konnten. Die Marktanteile zeigten insgesamt 2,7 Prozent und 5,8 Prozent am Zielgruppen-Markt an. Für Sat.1 verlief der «Taste»-Abend mit 1,01 Millionen Zuschauern und 0,45 Millionen Umworbenen recht ordentlich. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich 4,6 Prozent am Gesamtmarkt und 7,9 Prozent am Markt der Zielgruppe.Kabel Eins entschied sich an diesem Abend als einziger privater Sender für einen Spielfilm. Mitergatterte der Sender 1,33 Millionen Gesamtzuschauer und wiederum 0,51 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe. Damit reichte es für 5,7 Prozent Marktanteil insgesamt und stolze 8,4 Prozent Marktanteil am Zielgruppen-Markt. Letztlich sendete VOX den ganzen Abend. Die rote Kugel sicherte sich 0,67 Millionen Zuschauer, wovon sich wiederum 0,22 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. In Marktanteilen gesprochen, erreichte der Serienabend 2,5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 3,3 Prozent wurden auf dem Zielgruppen-Markt geblockt.