Kabel Eins überrascht mit «Das fünfte Element»

Quotennews

Mittwochs entscheidet sich Kabel Eins stets für einen Spielfilm. Doch so erfolgreich wie gestern verlief das selten. Hier die Zahlen zu «Das fünfte Element»!

Bei Kabel Eins wird sich die Programmplanung mit der gestrigen Filmauswahl ein ordentliches Geschenk gemacht haben. Während ARD und ProSieben sich an politischer Bildung versuchten, sendete Kabel Eins miteinen Filmklassiker und präsentierte sich kurzerhand als erfolgreichstes privates Primetime-Format. In Gesamtreichweite und Zielgruppenreichweite! Dazu brauchte es 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, welche einen Marktanteil von 5,7 Prozent besorgten. Der Film blockierte zudem 8,4 Prozent des Zielgruppenmarktes, während zur klassischen Zielgruppe 0,51 Millionen Zuschauer gezählt werden konnten.Entsprechend etwas Federn lassen musste dafür der, welcher mit 0,97 Millionen Zuschauer insgesamt knapp unter die 1-Million-Marke fiel. Hier konnten zudem 0,5 Millionen Umworbene gemessen werden, welche einen Marktanteil von 7,5 Prozent besorgten. Einen merkbaren Unterschied machte der Kabel Eins-Erfolg für RTLZWEI also nicht wirklich aus, wenn der Grünwald-Sender, wie erwähnt, etwas an Gesamtreichweite verlor.Für Sat.1 undging unterdessen die Talfahrt weiter. Nach ordentlichem Start der Staffel verliert das Koch-Format nun im Wochentakt an Zuschauern. Mittlerweile ist der Bällchensender mit seiner Kochshow bei 1,01 Millionen Zuschauern und nur noch 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen angekommen. Die Marktanteile von insgesamt 4,6 und immerhin 7,9 Prozent am Markt der Zielgruppe verdeutlichen die schwache Leistung der Sendung.