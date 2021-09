Joana und die Sache mit ihrem muslimischen Vater

Soap-Check

Die neue RTLZWEI-Serie «Echt Fame» behandelt in Folge eins direkt ein Familienproblem.

Ganz Lüneburg ist im Tanzmarathon-Fieber: Amelie akzeptiert notgedrungen Carlas Bedingung und verspricht, sich nicht bei der Veranstaltung blicken zu lassen. Der Marathon ist somit gerettet und kann im "Carlas" stattfinden. Nach einem Gespräch mit Thomas schwenkt Carla um, Amelie darf den Tanzmarathon nun doch persönlich eröffnen. Amelies Begrüßungsrede führt prompt zum Eklat. Merle würde gerne mit Gunter starten, der verweigert sich aber hartnäckig. Erst Dörte gelingt es, Gunter für Merle aufs Parkett zu locken – denkt sie zumindest. Jens soll seinen Wetteinsatz aus der Pokerpartie einlösen und mit Mona das Tanzbein schwingen - schafft es aber im letzten Moment, sich doch noch aus der Affäre zu ziehen. Hendrik springt als Moderator für Amelie ein. Nachdem er erfährt, dass Britta durchaus mit ihm tanzen würde, gibt Hendrik die Moderationskärtchen weiter an: Werner. Der nun wiederum eine Vertretung für seinen Laden braucht: Hannes. Der ruft mit großzügigen Geschenken an die Kunden Ben auf den Plan, der sich um Werners Umsatz sorgt.Florian lenkt sich von seinem Liebeskummer ab. André macht Gerry ein Versprechen. Ariane entwickelt einen neuen Plan. Hannes bittet Maja, noch mal in Ruhe über ihre Entscheidung nachzudenken. Um sich von seinem Liebeskummer abzulenken, macht sich Florian auf den Weg ins Bräustüberl und gabelt dabei eine nette junge Frau auf. Aufgelockert durch ein paar Bier landet Florian schließlich mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen vermutet er, dass er die junge Frau nie wieder sehen wird, doch dann trifft er erneut auf sie. André organisiert ein Boule-Probespiel gegen Michael und Shirin, bei dem sich Gerry absichtlich schlecht anstellt, damit Shirin gewinnt. Um sicherzugehen, dass so etwas nicht im Turnier passiert, versichert André Gerry, dass er ihm helfen wird, bei Shirin zu landen. Doch als Max vom Besuch bei seiner Mutter zurückkommt, konfrontiert er Gerry mit einer schockierenden Neuigkeit. Ariane ärgert sich, dass ihr Plan mit Patrick gescheitert ist. Daher beschließt sie, härtere Geschütze aufzufahren. Als sie an eine alte Geschichte erinnert wird, kommt sie auf eine Idee, bei der Erik sie unterstützen soll.Hubert lehnt Uschis amouröses Angebot ab - er hat ihr nichts zu sagen. Hat Uschi ihre aufkeimende Eifersucht im Griff? In ihrer Eifersucht schreckt Uschi nicht davor zurück, Huberts Standort mit dem Handy zu verfolgen. Bestätigen sich ihre Befürchtungen? Als Joschi in seiner Not an der Bushaltestelle übernachtet, bietet Christian ihm an, erst einmal bei ihm unterzukommen. Wie wird Katharina darauf reagieren?Vivien bemüht sich, Julius ein gutes Zuhause zu bieten. Doch der will lieber in seinen eigenen vier Wänden bleiben. Keine gute Idee. Nika kann vor Cecilia nicht verbergen, dass sie etwas für Paco empfindet. Von dieser ermutigt wagt Nika einen mutigen Schritt ... Monika und Jakob reden bei ihrem Sexproblem dermaßen aneinander vorbei, dass sie sich impulsiv trennen. Während Benedikt dies begrüßt, beginnt Jakob zu hadern ...Dank Malu kann Justus im Zentrum wieder Fuß fassen. Gerade als er glaubt, es gehe bergauf, erhält er eine Nachricht ... Leyla hofft vergeblich, dass sich der Brandschaden in Grenzen hält. Doch das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft ...Nihat ist es egal, was ihm seine Familie im Brief zu sagen hat. Obwohl er so tut, als ob es ihn kalt ließe, holen ihn Erinnerungen an die Suche nach seiner Mutter ein. Soll er ihn doch öffnen? Lauras Appell lässt Moritz nicht kalt. Er bleibt die Nacht daheim. Am Tag darauf erfährt er, dass Fabio und die Jungs genau in jener Nacht in Gefahr geraten sind. Er hat das Gefühl, sie im Stich gelassen zu haben. Andererseits sorgt er sich auch um Yvonne.Berlin ist Deutschlands Hauptstadt der Influencer. Damian, Joana und Anton sind Influencer. Sie wohnen gemeinsam in einer WG und gehören außerdem allesamt zur Talentagentur „Echt Fame“. Eines Tages taucht Antonia auf. Sie wird von allen nur „Nini“ genannt und ist die Neue bei „Echt Fame“ und in der WG. Ninis Berlin-Abenteuer beginnt ausgerechnet mit einer Autopanne. Dabei zeigt sich ziemlich schnell, dass das noch das kleinste Übel ist. Zwar sorgt Nini bei ihren beiden männlichen Mitbewohnern Anton und Damian sofort für Herzklopfen, doch Joana erklärt ihr schon bald den Krieg, nachdem sie ihr einen wichtigen Influencer-Job unbewusst vor der Nase weggeschnappt hat. Aber auch Joana hat ein Problem: Ihr konservativ-muslimischer Vater möchte sie mit einem kosovarischen Landsmann verheiraten. Das passt ihr allerdings gar nicht, denn sie sieht sich eher als Sängerin auf der großen Bühne und nicht als Ehefrau hinter dem Herd. Während die beiden Mädels also mit ihren Problemen kämpfen und zwischen Damian und seinem Cousin Anton ein Hahnenkampf um die neue Mitbewohnerin entbrennt, beginnt im Hintergrund ein Unbekannter damit, das Easy Life der Influencer systematisch zu crashen. Noch ahnt niemand etwas davon, doch schon bald beginnt die heile Welt von Nini, Anton, Damian und Joana zu bröckeln.Marc und Jule wollen jede Sekunde für Zweisamkeit nutzen. So begleitet Marc seine Frau zu einem Spezialauftrag, bei dem sie einen reparierten Rettungswagen aus der Werkstatt abholen müssen. Beide haben viel Spaß, als sie sich mit dem geliehenen Auto eines Kollegen auf den Weg machen, doch die gemeinsame Fahrt entwickelt sich zur Katastrophe. Nachdem Marc eine Abkürzung über eine gesperrte Straße genommen hat, bauen sie einen schweren Unfall. Während Marc sich mit Mühe aus dem Wrack befreien kann, bleibt Jule darin gefesselt. Ihre Beine sind so eingeklemmt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Marc gibt alles, um Jule zu beruhigen und Hilfe zu holen. Doch die Vorzeichen verschlechtern sich deutlich, als der Wagen auch noch anfängt zu brennen und von der gerufenen Feuerwehr nichts zu sehen ist.Denny ist genervt, als Toni ihm Vorwürfe dafür macht, dass er bei der anstehenden Bundestagswahl nicht wählen gehen will. Doch durch Stoppel und vor allem Patrice wird ihm klar, wie wichtig es ist, seine Stimme abzugeben. Die Begeisterung für die Wahl wird bei Denny aber erst richtig entfacht, als Toni ihm den Wahl-O-Mat zeigt. Mit Hilfe dieses Online-Angebots kann er die Programme der zugelassenen Parteien schnell und einfach vergleichen. Jetzt ist er regelrecht angefixt und findet schließlich heraus, welche Partei am besten zu ihm passt. Äußerst motiviert beschließt er, mit seiner WG am Wahltag eine Party zu schmeißen, um seine erste Bundestagswahl standesgemäß zu feiern.