«The Activist» soll neu aufgerollt werden

US-Fernsehen

Die fünfteilige Serie ist bereits im Kasten, die Produktionsfirma fängt allerdings bei Null an.

In den vergangenen Tagen kam die neue Reality-Showunter die Räder, denn in der fünfteiligen Doku-Serie sollten in einem Wettbewerb verschiedene Kandidaten einen Shitstorm generieren und für nachhaltige Entwicklung sorgen. Obwohl das Projekt vollständig abgedreht wurde, haben CBS und die Produktionsfirma Global Citizen entschieden, das Format in ein Doku-Special umzuwandeln."«The Activist» wurde entwickelt, um einem breiten Publikum die Leidenschaft, die langen Arbeitsstunden und den Einfallsreichtum zu zeigen, die Aktivisten aufbringen, um die Welt zu verändern und hoffentlich andere dazu zu inspirieren, das Gleiche zu tun“, teilten Sender und Produktionsfirma mit. „Es hat sich jedoch gezeigt, dass das angekündigte Format der Sendung von der wichtigen Arbeit ablenkt, die diese unglaublichen Aktivisten jeden Tag in ihren Gemeinden leisten. Das Streben nach einem globalen Wandel ist kein Wettbewerb und erfordert eine globale Anstrengung.“Das Konzept für «The Activist» war im Mai angekündigt worden, fand aber damals kaum Beachtung, da keine prominenten Namen genannt wurden. Die Informationen über die Show hatten sich nicht geändert, als die Moderatoren letzte Woche bekannt gegeben wurden, aber dieses Mal bekam sie Aufmerksamkeit – auf die falsche Art.