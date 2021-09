Nächster «Bachelor» wird noch bei «Bachelorette» aussortiert

US-Fernsehen

Das Branchenmagazin ‚Variety‘ soll erfahren haben, dass die Produktionsfirma schon einen Vertrag vorbereitet hat.

Am 19. Oktober 2021 startet beim amerikanischen Fernsehsender ABC die neue Staffel von, in der Fan-Liebling Michelle Young ihren Traumprinzen sucht. Doch einer wird es nicht: Clayton Echard, denn dieser soll der Star der 26. Staffel vonwerden. Diese soll im Frühjahr Premiere feiern.Das Branchenblatt „Variety“ und „E! News“ präsentierten Fotos von Echard mit einem Kamerateam. Dazu kamen mehrere Insider, die inoffiziell bestätigten, dass der 28-Jährige der neue Junggeselle wird. ABC und Warner Bros. sollen sich schon einig sein, dass der junge Mann in der Frühjahrsstaffel dabei sein soll.Ursprünglich gab es einige Bedenken, jemanden aus Youngs Staffel auszuwählen, da der Produktionsplan von «Der Bachelor» und der Ausstrahlungstermin von «Die Bachelorette» einige Komplikationen mit sich bringen würden. Echard ist 28 Jahre alt und kommt aus Missouri. Er spielte College-Football an der Mizzou University und wurde 2016 als Rookie von den Seattle Seahawks unter Vertrag genommen.