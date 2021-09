Norm MacDonald ist tot

Köpfe

Der Comedian und Schauspieler ist im Alter von 61 Jahren verstorben.

Der kanadische Comedian und Schauspieler Norm MacDonald ist im Alter von 61 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. „Norm war ein Original! Er definierte amerikanischen Humor mit Ehrlichkeit und unverblümter Kraft “, sagte Jeff Danis, Präsident von DPN Talent und einer von Macdonalds Vertretern. Nachdem MacDonalds Tod bekannt geworden war, stellte sich heraus, dass er seit fast einem Jahrzehnt mit seiner Krankheit zu kämpfen hatte, dies aber von der Öffentlichkeit geheim hielt.Diverse Comedians bekundeten ihr Mitgefühl über den Tod des ehemaligen «Saturday Night Live»-Stars und «The Orville»-Darsteller, darunter auch Seth Meyers und James Corden, die in ihren Late-Night-Shows am Dienstag an Norm MacDonald erinnerten. Er begann seine TV-Karriere 1992 als Autor der Sitcom «Roseanne», ehe er 1993 zu «SNL» wechselte. Dort war er fünf Jahre als Anchor der Rubrik „Weekend Update“ im Einsatz. Macdonald war bekannt für seinen trockenen Humor und seine Imitationen von Burt Reynolds, David Letterman, Larry King, Quentin Tarantino und vielen anderen während seines fünfjährigen Runs bei der Show.Seine Zeit bei «SNL» endete 1998, nachdem er diverse Witze auf Kosten von O.J. Simpson machte, der damals wegen Mordes vor Gericht stand. Der damalige NBC-Präsident Don Ohlmeyer, der mit Simpson gut befreundet war, führte allerdings nicht die Witze als Grund für MacDonalds Absetzung an, sondern sinkende Einschaltquoten. Nach seiner «SNL»-Zeit war MacDonald bei diversen Synchronisations-Arbeiten dabei. Unter anderem sprach er in «Dr. Dolittle» die Rolle des Hundes Lucky. Außerdem lieh er bei Seth MacFarlanes Science-Fiction-Serie «The Orville» seine Stimme dem Charakter Lt. Yaphit. Eine dritte Staffel der Serie soll auf Hulu erscheinen.