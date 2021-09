Kiosk

Schmackhaft, kreativ und einfach gut – Brot kann man nicht nur essen.

Die Zeitschrift BROT gibt es alle zwei Monate mit mehr als 30 bekömmlichen und alltagstauglichen Rezepten rund um das Thema Brot. Die kreativen Rezepte liefern die perfekte Grundlage, selbst zum Brotbäcker zu werden, und mit vielen aromatischen Broten Familie und Freunde glücklich zu machen. Weiters finden Sie in jeder einzelnen Ausgabe wertvolle Informationen rund um das Thema. Beispielsweise gibt es wichtige Hintergrundinfos über Rohstoffe oder Triebmittel wie Hefe oder Sauerteig, die Prozesse, die im Teig selbst und im Ofen beim Backen stattfinden, sowie Tipps und Tricks für das Backen zu Hause.Die Materie der Brotherstellung wird auf interessante Weise dem Leser näher gebracht und verständlich erklärt. Außerdem werden in jeder Ausgabe wahre Geschichten aus dem Leben von Menschen erzählt, die mit und von Brot leben. Es handelt sich um Menschen, die jeden Tag mit einer großen Leidenschaft für gutes Brot arbeiten. Ob Getreidezüchter, Müller, Bauer oder Bäcker, bei allen diesen Menschen spielt das Brot eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Das Magazin BROT bietet die perfekte Basis, um selbst kreativ zu werden.Die Zeitschrift BROT gibt es einzeln zu kaufen, oder gleich als Jahresabonnement. Wenn Sie einmal eine Ausgabe verpasst haben, können Sie diese bequem nachbestellen. Die Rezepte eignen sich wunderbar zum Sammeln, weil Sie immer aktuell sind. Wenn Sie einmal hineinschnuppern möchten, haben Sie auch dazu die Möglichkeit. Sie haben über die App während der Abolaufzeit Zugriff auf alle regulären Ausgaben, die in der App erschienen sind (ausgenommen sind Bücher und Sonderhefte).