Helen Mirren moderiert «Harry Potter»-Show

US-Fernsehen

Die Sendung soll zum 20-jährigen Jubiläum ausgestrahlt werden.

Warner Bros. feiert am 14. November 2001 das 20-jährige Jubiläum von. Aus diesem Grund startet der WarnerMedia-Konzern eine Jubiläumsshow, die von Oscar-Preisträgerin Helen Mirren moderiert wird. Bislang ist das genaue Datum fürunklar.In der Show werden «Harry Potter»-Fans gegeneinander spielen und den größten Nerd der Reihe suchen. "Ich wusste, dass ich eines Tages eine «Harry Potter»-Rolle bekommen würde, und ich freue mich so sehr, an der 20-Jahr-Feier des Films teilzunehmen", sagte Mirren in einer Erklärung. "Die Filme haben so viele von uns verzaubert und in Staunen versetzt, und es wird ein Vergnügen sein, diese Magie für die zahllosen Fans wieder aufleben zu lassen, die weiterhin in dieser zauberhaften Welt schwelgen."In den Vereinigten Staaten von Amerika wird das Special bei der Cartoon Network ACME Night und TBS ausgestrahlt, anschließend kann das Event bei HBO Max gestreamt werden. In einzelnen Ländern werde das Special in die Kinos kommen.