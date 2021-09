«Anansi Boys» mit Malachi Kirby besetzt

US-Fernsehen

Der Neil-Gaiman-Klassiker wird mit dem Star aus «Devils» besetzt.

Die sechsteilige Serienadaption von Neil Gaimansist mit Malachi Kirby besetzt worden. Der aus England stammende Schauspieler war zuletzt in der Amazon-Serie «Small Axe» und dem Sky-Drama «Devils» zu sehen. Er ist auch bekannt für das Drama «Roots», das der History Channel vor fünf Jahren umsetzte.Kirby wird die beiden Hauptrollen von Charlie Nancy und seinem Bruder Spider spielen. Die Serie folgt Charlie, einem jungen Mann, der es gewohnt ist, von seinem entfremdeten Vater, Mr. Nancy, in Verlegenheit gebracht zu werden. Doch als sein Vater stirbt, erfährt Charlie, dass sein Vater Anansi war: der Gott der Geschichten, ein Trickster."Malachi Kirby ist ein Schauspieler von erstaunlicher Sensibilität, Charme und Kraft", sagte Gaiman. "Wir brauchten jemanden, der uns die Menschlichkeit von Charlie und die göttliche Gefährlichkeit von Spider vermitteln konnte, der zwei sehr unterschiedliche Charaktere spielen konnte und der in vielerlei Hinsicht die Serie tragen konnte. Wir haben Malachi gefunden, und ich bin so begeistert, dass wir ihn gefunden haben. Er ist erstaunlich."