Peacock hält an Amber Ruffin fest

US-Fernsehen

Die gleichnamige Show wurde für eine zweite Staffel verlängert.

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat eine zweite Staffel vonbestellt. Bereits ab Freitag, den 8. Oktober 2021, werden die neuen Episoden laufen. "Wir sind begeistert, dass wir das, was wir lieben, eine weitere Staffel lang machen können", sagte Ruffin. "Margaritas für alle!"Ruffin ist nicht nur Gastgeberin, Autorin und Produzentin ihrer Show, sie gehört auch zu den Darstellern und Autoren der NBC-Show «Late Night» ► , die von Seth Meyers moderiert wird. Für ihre Peacock-Show erhielt sie eine Emmy-Nominierungen, inklusive der NBC-Show kam sie zuletzt auf fünf Vorschläge.Ruffin war die erste Afroamerikanerin, die für eine Late-Night-Talkshow in den USA geschrieben hat. Zuvor war sie als Autorin und Darstellerin in der Comedy-Central-Sendung «Detroiters» und als regelmäßige Sprecherin in der Serie «Drunk History» zu sehen.