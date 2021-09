3 Quotengeheimnis: Neue Partei dominiert Quotencharts

3 Quotengeheimnisse

Die Sozialistische Gleichheitspartei und die Bürgerrechtsbewegung Solidarität haben in dieser Woche die Quotencharts der Parteien dominiert.

Obwohl die im Jahr 1971 in Berlin gegründete Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) bei der Bundestagswahl 2021 nur in der Hauptstadt und in Nordrhein-Westfalen antritt, hat die Gruppierung, die von Ulrich Rippert geführt wird, das Quotenranking erobert. Am Samstag, den 11. September, schalteten 3,18 Millionen Zuschauer im ZDF ein, wovon 0,36 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Damit stieß man die dieBasis von der Pole-Position.Am Montag ließ die Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) ebenfalls in den Quotencharts aufhorchen. Obwohl die Kleinstpartei nur auf rund 1.000 Mitglieder kommt, kann die Bewegung um Helga Zepp-LaRouche den sechsten Platz erreichen. 2,83 Millionen Menschen verfolgten am 13. September um 22.15 Uhr den Wahlwerbespot, der auf 12,2 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zuschauern waren 0,49 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei erfreulichen 7,7 Prozent.Die Christlich Demokratische Union wirbt bei der RTL-Gruppe. Am Freitag erreichte um 19.45 Uhr der Wahlspot 1,76 Millionen Zuschauer, dies bedeutete 8,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,60 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 14,4 Prozent Marktanteil ein. Einen Tag später sahen 1,20 Millionen Zuschauer zu. Mit 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 9,3 Prozent Marktanteil ein, da der Spot um 22.45 Uhr gesendet wurde.